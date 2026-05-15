Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Đồng Đô la Mỹ tăng cả ở khối ngân hàng và chợ đen
GĐXH - Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 15/5/2026, cập nhật chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới có nhiều biến động trái chiều. Tỷ giá USD vẫn đánh dấu chuỗi tăng dài liên tiếp trong những ngày qua. Trong khi hầu hết các đồng tiền lớn như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đều giảm. Cụ thể đồng EUR giảm 0,29%, xuống còn 1,1676 USD/EUR. Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu khi tỷ giá tăng lên 158,19 yên đổi 1 USD. Đồng bảng Anh cũng giảm mạnh 0,94%, xuống 1,3395 USD/GBP.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã tăng 0,35%, lên 98,87 điểm. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của đồng USD, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 3, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng trước tăng 0,5%, phù hợp với dự báo của thị trường sau khi tăng mạnh 1,6% trong tháng 3. Diễn biến này cho thấy sức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn duy trì ổn định bất chấp mặt bằng lãi suất cao.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, ngày 15/5 tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 3 đồng so với phiên trước, ở mức 25.126 đồng/USD.
Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD mua vào và bán ra đang được niêm yết ở mức 23.920 đồng/USD - 26.332 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Techcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank niêm yết giá mua vào và bán ra ở vùng 26.102 đồng/USD26.382 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD mua vào và bán ra ở mức 26.147 đồng/USD - 26.382 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh quanh mua vào và bán ra đang mức 26.132 - 26.382 đồng/USD.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 15/05/2026 đang có xu hướng tăng so với hôm qua ở cùng thời điểm ghi nhận, giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.475 và bán ra là 26.595 đồng/USD.
Đồng yên Nhật ghi nhận giữ nguyên ở mức 151 đồng/JPY chiều mua vào và 167 đồng/JPY chiều bán ra tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật được giao dịch phổ biến trong khoảng 161 - 172 đồng/JPY.
Tỷ giá đồng EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm so với phiên giao dịch trước, giá mua vào và bán ra xuống còn 27.963 đồng/EUR và 30.907 đồng/EUR. Tại các ngân hàng thương mại, giá EUR phổ biến quanh ngưỡng 30.000 - 31.700 đồng/EUR.
