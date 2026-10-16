Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji bao nhiêu khi giá thế giới tăng

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Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji có còn giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua,

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (16/10), giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không đổi so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đứng im so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay duy trì mức kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt phiên 15/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đi ngang, giữ mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 10h30 ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4,172.95 USD/ounce, tăng 86 USD.

Lúc 21h30 ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.158 USD/ounce, tăng 52 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.174 USD/ounce.