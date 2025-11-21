Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vẫn giữ giá quanh vùng 150 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (21/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 148,8-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay ít biến động.
Đầu phiên 21/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 145,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên giao dịch 20/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 145,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Trong khi giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500.000 đồng/lượng so với mức kết hôm qua.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h50' ngày 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.066,4 USD/ounce, giảm 45,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 21/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 130,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 21h ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.090 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt 4.078 USD/ounce.
Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều sedan cỡ B bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attrage... đều đang được giảm giá sốc, thậm chí có mẫu giá chỉ còn trên 300 triệu, thấp hơn nhiều xe cỡ A.
Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương LiệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều iPhone ngày càng rẻ hơn sau các đợt giảm giá và dưới đây là 5 mẫu iPhone được xem là rẻ nhất của Apple.
Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô cỡ nhỏ vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc với giá chỉ hơn 200 triệu đồng - bằng một nửa khi so với Kia Morning hay Hyundai i10.
Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Nhiều mẫu máy giặt cao cấp đồng loạt giảm giá, có chiếc khuyến mại tới 19 triệu đồng.
Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ điện hoàn toàn mới sắp ra mắt với mức giá từ 296 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, hứa hẹn gây áp lực lớn cho Toyota Yaris Cross.
Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Thị trường quốc tế giảm điểm, giá giao giao ngay giảm từ vùng 50 USD/oz xuống 49 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch trong nước đang ở vùng 52 triệu đồng/kg.
MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ thu hút sự chú ý nhờ giá bán chỉ từ 260 triệu đồng nhưng vẫn mang thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.
Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc có đủ sức hấp dẫn để tiếp cận đông đảo khách hàng, trở thành phương tiện di chuyển thay thế những cái tên đã quen thuộc như Honda Vision hay Air Blade.
MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ thu hút sự chú ý nhờ giá bán chỉ từ 260 triệu đồng nhưng vẫn mang thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.