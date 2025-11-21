Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu ít biến động so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC và vàng nhẫn trồi sụt, đầu tư tiềm ẩn rủi ro.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (21/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 148,8-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay ít biến động.

Đầu phiên 21/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 145,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch 20/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 145,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500.000 đồng/lượng so với mức kết hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h50' ngày 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.066,4 USD/ounce, giảm 45,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 21/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 130,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.090 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt 4.078 USD/ounce.



