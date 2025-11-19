Mới nhất
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1

Thứ tư, 14:31 19/11/2025
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.

Thị trường quà tri ân thầy cô nhộn nhịp trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 - Ảnh 1.Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố chuyên bán quà tặng và hoa như Phố Huế, Thái Hà, Trung Kính, Cầu Giấy cho thấy, các cửa hàng liên tục đón khách tới lựa chọn những món quà ý nghĩa. Tuy nhiên, thay vì các giỏ quà cầu kỳ hay lẵng hoa cỡ lớn, năm nay những mẫu quà nhỏ xinh, tinh tế lại trở thành lựa chọn hàng đầu của học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Đơn cử, tại cửa hàng H.T (ở phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội), các mẫu giỏ quà trang trí bắt mắt được bày bán với nhiều mức giá, dao động từ 350.000 đồng đến hơn 800.000 đồng/giỏ.

Chị Oanh – nhân viên tại cửa hàng này cho biết, năm nay, khách hàng hướng đến  quà tặng có tính hữu dụng cao như giỏ trái cây, hoặc giỏ trái cây gắn với hoa tươi chứ không riêng mặt hàng hoa tươi như trước đây.

Thị trường quà tri ân thầy cô nhộn nhịp trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 - Ảnh 2.

Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng. Ảnh: Khánh Dương

Cũng theo chị Oanh, giá bán mỗi loại phụ thuộc vào giá bán từng loại trái cây, nguyên vật liệu tạo nên giỏ…

Thị trường hoa 20/11 tại Hà Nội cũng ghi nhận sự "lên ngôi" của các bó hoa mini. Hoa baby, tulip mini, cẩm chướng bó nhỏ, giá dao động từ 50.000 đến 150.000 đồng/giỏ.

Nhiều cửa hàng hoa trên phố Trung Kính, Cầu Giấy cho biết, nhu cầu tập trung vào các bó hoa vừa tay, thiết kế đơn giản, phù hợp để học sinh mang đến lớp.

Trong khi đó, các lẵng hoa lớn hoặc giỏ hoa cầu kỳ giảm đáng kể lượng đơn đặt so với các năm trước.

Sự thay đổi xu hướng này một phần đến từ chủ trương nhiều trường tại Hà Nội khuyến nghị phụ huynh, học sinh không tặng quà có giá trị lớn cho giáo viên. Điều này khiến thị trường tự dịch chuyển sang những món quà nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, tránh phô trương và giảm gánh nặng chi tiêu cho các gia đình.

Thị trường quà tri ân thầy cô nhộn nhịp trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 - Ảnh 3.

Theo tiểu thương, giá bán mỗi loại phụ thuộc vào giá bán từng loại trái cây, nguyên vật liệu tạo nên giỏ…Ảnh: Khánh Dương

Một phụ huynh tại quận Đống Đa chia sẻ: "Chúng tôi ưu tiên những món quà đơn giản. Quan trọng là con tự chọn, tự viết lời cảm ơn gửi đến cô."

Trên các sàn thương mại điện tử, từ khóa "quà 20/11 nhỏ xinh", "set quà mini tặng thầy cô" cũng ghi nhận mức tìm kiếm tăng cao. Các combo gồm sổ tay, bút, thiệp, hay bộ tinh dầu, nến thơm mini được giao dịch mạnh, phù hợp với túi tiền học sinh và dễ dàng đặt qua dịch vụ giao nhanh.

Dù giá trị vật chất không lớn, những món quà nhỏ xinh lại mang sức hút riêng bởi sự tinh tế và gần gũi.

Chính điều này tạo nên một  thị trường 20/11 đặc biệt sôi động, đa dạng nhưng tiết chế, phản ánh đúng tinh thần tri ân chân thành gửi tới những người làm nghề "gieo chữ".

Với đà mua sắm hiện tại, các cửa hàng dự báo thị trường quà tặng Hà Nội sẽ tiếp tục nhộn nhịp đến sát ngày 20/11. Và trong vô vàn lựa chọn, quà nhỏ xinh vẫn là "ngôi sao" của mùa tri ân năm nay.

Thị trường quà tri ân thầy cô nhộn nhịp trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 - Ảnh 4.Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Thị trường quà tri ân thầy cô nhộn nhịp trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11 - Ảnh 5.Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.

Khánh Dương
