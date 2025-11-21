Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe ga 110cc Honda Scoopy 2026 giá 36 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ như Vision có giá bao nhiêu? GĐXH - Xe ga 110cc Honda Scoopy 2026 có thiết kế đẹp lấn át cả SH Mode, dễ thế chân Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới nhờ giá bán chỉ từ 36 triệu đồng.

Thương hiệu xe máy nổi tiếng tới từ Nhật Bản là Kawasaki mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe tay ga BRUSKY 125 phiên bản 2025 mới dành cho thị trường Philippines. Đây là một trong số ít các mẫu xe tay ga mang logo Kawasaki, được phát triển theo hình thức hợp tác OEM (là mô hình kinh doanh trong đó một công ty ký hợp đồng với một nhà sản xuất để sản xuất sản phẩm dựa trên thiết kế và yêu cầu của mình).

Kawasaki BRUSKY 125 2025 có chiều dài cơ sở 1.250 mm với kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt ở mức 1.890 x 850 x 1.150 (mm). Trong khi đó, chiều cao yên xe được công bố ở mức 760 mm với khoảng sáng gầm 120 mm. Có thể thấy đây là một mẫu xe tương đối thọn gọn, phù hợp với vóc dáng của người dùng châu Á. Với sự nhỏ gọn, chiếc xe này bảo đảm được khả năng di chuyển linh hoạt để người dùng dễ dàng len lỏi trên những con đường đông đúc trong các thành phố.

Thiết kế của Kawasaki BRUSKY 125 2025 mang dáng vẻ thể thao đặc trưng của thương hiệu Kawasaki, hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe này dễ dàng thu hút được các khách hàng trẻ tuổi, năng động. BRUSKY 125 được phát triển dựa trên mẫu xe Karisma 125S của nhà sản xuất Modenas đến từ Malaysia. Thiết kế bên ngoài gần như giống hệt bản gốc, nhưng BRUSKY 125 đã được bổ sung thêm những điểm nhấn Kawasaki như họa tiết đường kẻ xanh lá cây, mang đến cho chiếc xe vẻ ngoài thể thao, bắt mắt hơn.

Phần đầu xe nổi bật với thiết kế đèn pha kép cùng đèn báo rẽ LED đặt phía trên, mang lại cảm giác thể thao tương tự dòng xe Ninja. Thiết kế ốp hông xe mang phong cách cánh nhỏ hiện đại. Đèn báo khẩn cấp cũng là trang bị tiêu chuẩn trên Kawasaki BRUSKY 125.

Động cơ mà Kawasaki BRUSKY 125 sử dụng là loại SOHC 2 van, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9,52 mã lực, được đánh giá là phù hợp để sử dụng trong thành phố. Hệ thống khởi động bao gồm cả đề tay và đề chân, giúp chiếc xe trở nên linh hoạt hơn khi sử dụng.

Bánh trước và sau của Kawasaki BRUSKY 125 đều có kích thước 14 inch, giúp tăng cường độ ổn định trên nhiều điều kiện đường xá khác nhau. Trong khi bánh trước được tích hợp phanh đĩa đường kính 220 mm, thì bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống tiêu chuẩn.

Mặc dù có thiết kế khá hiện đại, nhưng Kawasaki BRUSKY 125 vẫn sử dụng đồng hồ tốc độ analog truyền thống chứ không phải dạng kỹ thuật số toàn phần như Honda Air Blade. Trên mặt đồng hồ này hiển thị tốc độ cao nhất là 160 km/h. Nhà sản xuất cũng tích hợp cho mẫu xe một màn hình nhỏ hiển thị đồng hồ đo quãng đường và mức nhiên liệu giống như Honda Vision. Dưới yên xe là cốp chứa đồ rộng rãi, có thể để được mũ bảo hiểm nửa đầu. Yên xe có thể mở bằng công tắc bên cạnh ổ khóa, đi kèm hệ thống chống trộm.

Ý tưởng chính của mẫu xe Kawasaki BRUSKY 125 này là “Luôn Sẵn Sàng”, tức là một chiếc xe sẵn sàng cho việc sử dụng hàng ngày, vì vậy nó nhấn mạnh vào độ bền, sự đơn giản và sự linh hoạt khi di chuyển trong thành phố.

Kawasaki BRUSKY 125 2025 tại thị trường Philippines được phân phối với 3 tùy chọn màu sơn gồm Đen lộng lẫy, Trắng nữ công tước, Xanh lam Caribbean.

Giá xe ga 125cc Kawasaki BRUSKY 125 2025

Giá bán niêm yết của mẫu xe này là 77.000 Peso, tương đương khoảng 30 triệu đồng tiền Việt, rẻ hơn nhiều so với Honda Vision và Air Blade.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



