Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên giao dịch mới sau nghỉ lễ.
Giá vàng hôm nay trong nước
Lúc 13h5', SJC tiếp tục điều chỉnh giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra và hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giao dịch lùi về mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra và hạ 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Như vậy, từ lúc mở cửa đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã được điều chỉnh giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 800 nghìn đồng một lượng ở chiều bán.
Trưa nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh giảm tiếp 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết đầu phiên, xuống mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết vào trưa nay ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/4, lúc 8h35', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 166-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Còn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, niêm yết ở mức 165,5-168 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, xuống mức 165,5-168,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trước kỳ nghỉ lễ (25/4), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 165,8-168,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 22h19 ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.675 USD/ounce, giảm 33 USD so với đầu phiên.
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ. Giới đầu tư hiện đang đánh giá các diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, đồng thời theo dõi sát một loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong tuần này.
