Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Thứ ba, 13:50 28/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng trong phiên giao dịch mới sau nghỉ lễ.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 28 / 4: Vàng SJC , vàng nhẫn giảm giá bao nhiêu? - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết vào trưa nay ở mức 165-168 triệu đồng/lượng

Lúc 13h5', SJC tiếp tục điều chỉnh giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra và hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giao dịch lùi về mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra và hạ 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, từ lúc mở cửa đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã được điều chỉnh giảm tổng cộng 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 800 nghìn đồng một lượng ở chiều bán.

Trưa nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh giảm tiếp 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết đầu phiên, xuống mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết vào trưa nay ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/4, lúc 8h35', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 166-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, niêm yết ở mức 165,5-168 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, xuống mức 165,5-168,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước kỳ nghỉ lễ (25/4), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 165,8-168,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 22h19 ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.675 USD/ounce, giảm 33 USD so với đầu phiên.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại Mỹ. Giới đầu tư hiện đang đánh giá các diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, đồng thời theo dõi sát một loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong tuần này.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giá 29 triệu đồng đẹp phong cách, kết nối thông minh, đi 123km/lần sạc, rẻ hơn Vision được lòng chị em nếu đưa về Việt Nam

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top