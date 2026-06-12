MPV 7 chỗ giá 697 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Alphard, công nghệ hybrid, dài 5,2 mét, rẻ như Xpander Cross

MPV 7 chỗ đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Alphard, công nghệ hybrid, dài 5,2 mét

Forthing Xinghai V9 2027 tại Trung Quốc.

Dongfeng vừa chính thức giới thiệu Forthing Xinghai V9 2027 tại Trung Quốc.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của Forthing Xinghai V9 là kích thước đồ sộ. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.230 mm x 1.920 mm x 1.820 mm, chiều dài cơ sở 3.018 mm. Những thông số này giúp mẫu MPV xe gia đình sở hữu vóc dáng bề thế hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander Cross và tiệm cận những mẫu MPV cao cấp như Toyota Alphard.

Không chỉ lớn về kích thước, Forthing Xinghai V9 còn được thiết kế theo phong cách sang trọng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ crôm 9 tầng trải rộng, kết hợp cụm đèn pha tách rời lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh phượng hoàng. Dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài cùng cản trước nhiều tầng giúp mẫu MPV này mang đến cảm giác cao cấp tương tự Toyota Alphard.

Nhìn từ bên hông, các đường gân dập nổi kéo dài xuyên suốt thân xe kết hợp cùng trụ A, B, C và D sơn đen tạo hiệu ứng mái nổi hiện đại. Chi tiết mạ crôm chạy dọc viền cửa sổ tiếp tục giúp mẫu MPV xe gia đình này ghi điểm về mặt thẩm mỹ. Trong khi đó, phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền lấy cảm hứng từ đèn lồng truyền thống Trung Hoa, tăng khả năng nhận diện vào ban đêm.





Forthing Xinghai V9 còn được thiết kế theo phong cách sang trọng.

Nếu Mitsubishi Xpander Cross được đánh giá cao nhờ tính thực dụng thì Forthing Xinghai V9 lại hướng mạnh đến trải nghiệm tiện nghi cho hành khách. Khoang cabin được trang bị cụm màn hình kép 15,6 inch gồm màn hình trung tâm và màn hình giải trí cho hành khách phía trước, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ karaoke, kho ứng dụng trực tuyến và điều khiển giọng nói nhận diện bốn vùng độc lập.

Không gian nội thất là thế mạnh lớn nhất của mẫu MPV xe gia đình này. Tất cả ghế ngồi đều hỗ trợ chỉnh điện, sưởi và làm mát. Hàng ghế thứ hai kiểu thương gia được tích hợp bệ đỡ chân, bàn làm việc mini và bảng điều khiển riêng trên tay vịn. Xe còn có tủ lạnh 5 lít, cửa sổ trời toàn cảnh kích thước 1.500 x 870 mm cùng điều hòa tự động toàn khoang.

Nhờ tỷ lệ sử dụng không gian đạt 85,2%, Forthing Xinghai V9 sở hữu diện tích sử dụng lên tới 5,54 m2. Hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Khi sử dụng đủ 7 chỗ, khoang hành lý vẫn đạt 593 lít. Con số này tăng lên 2.792 lít khi gập toàn bộ hàng ghế phía sau. Đây là lợi thế lớn giúp mẫu MPV xe gia đình này vượt trội hơn Mitsubishi Xpander Cross ở khả năng chở người và hành lý.

Forthing Xinghai V9 lại hướng mạnh đến trải nghiệm tiện nghi cho hành khách.

Công nghệ cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Forthing Xinghai V9 được trang bị chip Snapdragon 8295P thế hệ mới kết hợp hai mô hình AI Baidu Wenxin Yiyan và DeepSeek. Hệ thống có thể hỗ trợ lập kế hoạch hành trình, tìm kiếm thông tin, trò chuyện thông minh và thực hiện nhiều tác vụ AI ngay trên xe.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 được trang bị tiêu chuẩn với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp tự động. Xe còn hỗ trợ đỗ xe tự động, điều khiển đỗ xe từ xa, ghi nhớ quỹ đạo lùi 50 m cùng camera toàn cảnh 360 độ.

Về vận hành, Forthing Xinghai V9 sử dụng hệ thống truyền động Mach Hybrid kết hợp pin Armor Battery 3.0. Hệ thống này cho phép xe di chuyển hoàn toàn bằng điện tới 200 km theo tiêu chuẩn CLTC và đạt tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.300 km. Tổng công suất đạt 306 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 540 Nm.

Forthing Xinghai V9 sử dụng hệ thống truyền động Mach Hybrid

Mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin cạn chỉ 5,27 lít/100 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh với thời gian nạp điện khoảng 18 phút và khả năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài công suất tối đa 6 kW.

Giá MPV 7 chỗ Forthing Xinghai V9

MPV 7 chỗ Forthing Xinghai V9 giá từ 179.900 - 229.900 Nhân dân tệ, tương đương 697 - 891 triệu đồng. Với kích thước lớn, thiết kế sang trọng cùng hàng loạt công nghệ hiện đại, mẫu MPV này được nhiều người ví như Toyota Alphard giá mềm, trong khi mức giá lại không quá cách biệt so với Mitsubishi Xpander Cross tại nhiều thị trường.

Với mức giá từ gần 700 triệu đồng, ngoại hình gợi nhớ Toyota Alphard cùng không gian rộng rãi hơn nhiều mẫu MPV phổ thông như Mitsubishi Xpander Cross, Forthing Xinghai V9 đang nổi lên như một lựa chọn xe gia đình đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.