Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.
Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (27/ 4) tại thị trường trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Giá vàng trong nước đang trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên không biến động. Các thương hiệu đều đang giữ mức giá niêm yết của chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng SJC ở các thương hiệu lớn như: DOJI, PNJ, SJC, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý đồng loạt không điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mức giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Riêng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, hiện niêm yết trong khoảng 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới. Giá vàng nhẫn giao dịch phổ biến trong vùng 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần đi xuống. Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.703 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với chốt tuần qua.
Theo quy đổi theo giá USD ngân hàng trong nước, giá vàng thế giới ở mức gần 150,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy, thị trường đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa giới đầu tư Phố Wall và Phố Chính về triển vọng ngắn hạn, trong bối cảnh kim loại quý vừa trải qua một tuần suy yếu.
Một nhà phân tích cấp cao tại Barchart.com cho rằng dù xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ ngày vẫn đang nghiêng về giảm, nền tảng cơ bản của thị trường vàng chưa thay đổi đáng kể. Nhu cầu tích trữ từ các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn duy trì, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt.
Dự báo, tuần này hàng loạt dữ liệu kinh tế và quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn sẽ chi phối diễn biến thị trường. Đáng chú ý là quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tiếp đến là chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi loạt dữ liệu về nhà ở tại Mỹ, cùng các quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada và Federal Reserve.
