Giá vàng hôm nay 12/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng mạnh bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tăng tới hơn 4 triệu đồng/lượng, vượt 142 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tới 9h02' ngày 12/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng tiếp 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên mức 137,9-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, giao dịch ở mức 137,8-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC từ đầu giờ sáng đến nay đã tăng 4,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt thêm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 5,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và đắt hơn 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 140-144 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay được giao dịch ở mức 139-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,7 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h26' ngày 12/6, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 136,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 3 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Ngày 11/6, giá vàng trong nước chứng kiến biến động mạnh, sau khi giảm vào lúc mở cửa, SJC bất ngờ điều chỉnh tăng liên tiếp. Kết phiên ngày 11/6, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức giá 133,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)
Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức giá 133,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu tăng lên 133,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Đêm qua, giá vàng thế giới có cú đảo chiều ngoạn mục khi có lúc bật tăng vượt 4.200 USD/ounce. Lúc 8h36', đà tăng so với phiên đêm qua yếu đi khi vàng giao dịch quanh mốc 4.174 USD/ounce.
Lúc 21h30 ngày 11/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.075 USD/ounce, giảm 1,4 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.088 USD/ounce.
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