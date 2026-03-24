Giải mã bí ẩn: Vì sao dơi có thể treo ngược hàng giờ mà không tốn sức?

Thứ ba, 07:23 24/03/2026 | Chuyện đó đây

Nhờ cấu trúc cơ bắp, gân và móng vuốt đặc biệt được hình thành qua quá trình tiến hóa, dơi có thể treo ngược dễ dàng, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng thả mình để cất cánh bất cứ lúc nào.

Dơi treo ngược nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa cơ bắp, gân và móng vuốt – một đặc điểm tiến hóa giúp chúng thích nghi với khả năng bay.

Theo Tara Hohoff, nhà sinh học chuyên nghiên cứu dơi và điều phối viên Chương trình bảo tồn dơi Illinois, tổ tiên của dơi từng là các loài thú sống trên mặt đất, ban đầu lượn giữa các tán cây như sóc bay trước khi tiến hóa thành loài biết bay thực thụ.

Quá trình đó đòi hỏi chúng phát triển các chi khỏe để leo trèo. Alexander Lewis, nhà nghiên cứu tại Đại học Bách khoa bang California, Humboldt, cho rằng chính đôi tay mạnh mẽ ấy dần biến đổi thành cánh. Tuy nhiên, do không có xương rỗng như chim, dơi không thể tự nâng cơ thể từ mặt đất, nên chúng phải treo ngược để thả mình xuống và bắt đầu bay.

Khả năng bám treo của dơi đến từ cơ chế gần như "tự khóa". Daniel Pavuk, nhà động vật học tại Đại học bang Bowling Green (Ohio), cho biết khi tìm được điểm đậu, dơi co cơ để mở móng vuốt; khi móng chạm bề mặt và cơ thể thả lỏng, trọng lượng của chúng sẽ kéo căng các gân, giúp móng tự động móc chặt mà không tốn thêm năng lượng.

Tư thế treo ngược còn hỗ trợ dơi lưu thông máu hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn ngủ đông kéo dài 5–6 tháng. Lớp màng cánh bao bọc cùng bộ lông dày giúp hạn chế mất nhiệt, trong khi trái tim lớn – có kích thước vượt trội so với các loài thú cùng cỡ – đảm bảo bơm máu đủ cho cả lúc bay lẫn nghỉ ngơi.

Nhờ cấu trúc móng vuốt đặc biệt hoạt động theo cơ chế thụ động, dơi có thể treo ngược trong thời gian rất dài mà hầu như không tiêu hao sức lực, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế ngay cả khi đã chết.

Hà Anh (t/h)

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

