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45 tuổi: Không có con thì “nhẹ nhàng”, nhưng cần lên kế hoạch hưu trí sớm

Anh Q. (45 tuổi) và vợ đã kết hôn 10 năm, là một cặp vợ chồng không có con, theo lời anh thì: “Không có con thật nhẹ nhàng, ít nhất là hiện tại chúng tôi chưa có ý định sinh con”. “Không nuôi con tiết kiệm rất nhiều tiền”, vợ anh cho biết.

Họ có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho bản thân, mỗi năm hai vợ chồng chọn đi du lịch một đến hai quốc gia, cuối tuần đi leo núi, bơi lội, trượt tuyết cùng nhau. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, họ bắt đầu nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề hưu trí. “Đối với gia đình không có con, việc lên kế hoạch hưu trí phải làm sớm”, anh Q. thừa nhận.

Vợ chồng anh bắt đầu lập kế hoạch hưu trí chi tiết, bao gồm dự trữ tài chính, dịch vụ y tế, và nơi nương tựa tinh thần.

Về mặt dự trữ kinh tế, vợ chồng anh đa dạng hóa đầu tư, vừa có các sản phẩm tài chính ổn định, vừa có cổ phiếu và quỹ rủi ro cao hơn. Họ hy vọng bằng cách này, vừa đảm bảo tính thanh khoản của vốn, vừa đạt được một mức lợi nhuận nhất định.

Về dịch vụ y tế, họ mua trước bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc dài hạn, đảm bảo khi cần sẽ được bảo vệ kịp thời và hiệu quả.

Còn về tinh thần, họ bắt đầu nuôi dưỡng sở thích cá nhân như du lịch, nhiếp ảnh, hội họa, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, kết bạn với những người cùng chí hướng.

Ứng phó tích cực ở tuổi 65

Sau hơn 30 năm sống không con, chớp mắt, ông Hãn và bà Minh đã bước sang tuổi 65. Hai vợ chồng từng đi làm toàn thời gian, trước khi nghỉ hưu, họ đều bận rộn vào ban ngày, tan ca mệt mỏi thì đi ăn ngoài, không phải lo nấu canh nấu cơm cho con, về nhà lại có thêm thời gian tự do, cho bộ não nghỉ ngơi.

Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bỗng dưng rảnh rỗi, thi thoảng nhìn thấy người cùng tuổi có con cái chăm sóc, ông bà cũng có chút ghen tị. “Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, chỉ còn cách tích cực sống tốt những năm tháng phía trước”, họ thừa nhận.

“Chúng tôi đã khảo sát nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cuối cùng chọn một nơi có danh tiếng tốt, hiện đã mua quyền cư trú, dự định sẽ chuyển đến ở khi 70 tuổi”, ông Hãn chia sẻ.

Ngoài việc mua dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, ông bà còn tham gia đội tình nguyện người cao tuổi của cộng đồng, tổ chức này gồm một nhóm những người già cùng chí hướng, họ thường xuyên thực hiện các công việc tình nguyện trong cộng đồng, lấy nhu cầu của cư dân làm hướng dẫn, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tiện ích.

Trong khi tận hưởng các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, ông bà cũng không bỏ qua sở thích của mình. Họ thường tham gia các hoạt động văn hóa trong cộng đồng, như vẽ tranh, triển lãm nhiếp ảnh, làm cho cuộc sống tuổi già của mình phong phú và nhiều màu sắc hơn.

80 tuổi vẫn tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng

Ông Dương và vợ đã trên 80 tuổi, hiện tại, họ đã cùng nhau tận hưởng tuổi già tại viện dưỡng lão. “Nhiều người nghe đến viện dưỡng lão là lắc đầu, thật ra không quá khủng khiếp, chúng tôi sống ở đây hơn mười năm, đã hoàn toàn thích nghi”, ông Dương tâm sự.

Dù không có con cái đến thăm, nhưng sự chia sẻ và hỗ trợ từ xã hội cũng làm ông bà cảm thấy ấm lòng. Ngoài hỗ trợ từ cộng đồng, ông bà còn được cảm nhận tình cảm từ bạn bè và họ hàng thi thoảng đến thăm, cùng họ trải qua những khoảnh khắc vui vẻ. Cháu gái họ cũng thường xuyên mua đồ dùng và thuốc men, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho họ.

“Dù chúng tôi không có con cái, nhưng chúng tôi không cô đơn. Nhờ sắp xếp trước và sự hỗ trợ từ xã hội, chúng tôi đang có một tuổi già hạnh phúc và trọn vẹn”, ông bà Dương nhìn nhau cười mãn nguyện.

Một chuyên gia trong lĩnh vực Xã hội học cho biết, vấn đề chăm sóc tuổi già của các gia đình không có con chỉ là một phần thu nhỏ của vấn đề chăm sóc người cao tuổi trong xã hội. Chúng ta cần nhìn nhận và giải quyết vấn đề này từ một tầm nhìn rộng hơn, để tạo ra một tương lai tốt đẹp và an toàn hơn cho mọi người.