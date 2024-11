Gian nan hành trình truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 02/3/2023, Trần Văn Hoạt cùng nhóm bạn gồm Giàng A Cáng (SN 2006); Sùng A Sang (SN 2007); Lò Văn Đêm (SN 2008); Lìu Văn Hĩu (SN 2008); Lò Văn Long (SN 2007); Giàng A Lùng (SN 2008) và Vàng Nguyễn Văn Luân (SN 2010, cùng trú tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đi trên 4 xe máy đến khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu chơi và xem có thanh niên nào “ngứa mắt” thì đánh. Khi đi, Hoạt mang theo 1 dao phóng lợn gắn ống tuýp sắt.



Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trong khi cả nhóm đang ngồi chơi thì thấy tiếng xe máy (nẹt bô) nổ to. Lò Văn Long là bạn trong nhóm của Hoạt đã hô cả nhóm đuổi theo. Sau đó Long điều khiển xe máy chở Hoạt rồi tăng tốc đuổi theo 1 xe máy trên xe có 02 người là Phủ Ngắn Sinh (SN 2004, điều khiển) chở theo Phàn A Siểu (SN 2000), cả 2 cùng trú tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Khi chạy đến đoạn đường Trần Phú, do Phủ Ngắn Sinh không làm chủ được tốc độ nên đã bị ngã, xe đổ xuống đường. Ngay lúc đó, nhóm của Hoạt đuổi đến, Hoạt đã xuống xe dùng phần cán bằng tuýp sắt dao phóng lợn đánh Sinh và Siểu. Một số đối tượng trong nhóm cũng tham gia hành hung làm 2 người này bị thương nặng, sau đó nhóm của Hoạt bỏ đi.

Với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố xác định các đối tượng Trần Văn Hoạt, Giàng A Cáng và Sùng A Sang, Lò Văn Đêm, Lìu Văn Hĩu, Lò Văn Long, Giàng A Lùng đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích và làm tổn hại sức khỏe của Phủ Ngắn Sinh là 42% và Phàn A Siểu là 9%. Các đối tượng Trần Văn Hoạt, Giàng A Cáng, Giàng A Sang còn phạm tội Gây rối trật tự công. Riêng đối tượng Vàng Nguyễn Văn Luân, SN 2010, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã có biện pháp xử lý khác.

Ngày 17/7/2023, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các hành vi trên. Tuy nhiên sau khi gây án, Hoạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/4/2024, Cơ quan điều tra Công an thành phố Lai Châu ra Quyết định truy nã đối với Trần Văn Hoạt.

Đối tượng Hoạt (áo đen/ảnh tư liệu).

Sau nhiều tháng kiên trì vận động, gửi thư cho người thân của Trần Văn Hoạt kêu gọi đối tượng đầu thú nhưng không thành công. Với quyết tâm không để đối tượng truy nã sống ngoài vòng pháp luật, Công an thành phố Lai Châu đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tập trung xác minh.

Kết quả đầu tháng 11/2024, Cơ quan điều tra nắm được thông tin Trần Văn Hoạt đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu, đồng thời cử lực lượng trinh sát phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị Công an Trung Quốc hỗ trợ xác minh truy bắt.

Kết quả, vào hồi 15 giờ ngày 28/11/2024, Tổ công tác Công an thành phố đã phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt được đối tượng Trần Văn Hoạt tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý an toàn về Nhà tạm giữ Công an thành phố để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật