Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng truy nã

Đang làm thủ tục nhập cảnh về nước, người phụ nữ bị bắt giữ vì trốn truy nã 27 năm GĐXH - Lợi dụng được tại ngoại do đang mang thai, Luật đã xuất cảnh trái phép, lấy chồng Trung Quốc và trốn truy nã 27 năm. Tuy nhiên, khi đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 14/11, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km1641+800m, đường Hồ Chí Minh (xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thông báo của Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Minh bị bắt giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được thông báo, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với cán bộ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tiến hành dừng, kiểm tra các phương tiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 36B- XXX.XX lưu thông hướng Đắk Lắk đi Gia Lai có Nguyễn Quảng Minh (SN 1989, trú tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 1175/QĐTN-ĐCSMT, ngày 27/8/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quảng Minh cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú theo thẩm quyền.