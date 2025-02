Giao Công an TP Hà Nội xử lý nghiêm vụ nam shipper bị tài xế hạng sang hành hung

12 giờ trước

Ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu.