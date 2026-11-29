Tôi 48 tuổi, chồng 51 tuổi, có hai con, con gái 18 tuổi và con trai đang học lớp 10. Vợ chồng tôi kinh doanh nhỏ, thu nhập không quá dư dả nhưng luôn cố gắng dành dụm cho việc học của các con. Khi con gái quyết định du học Mỹ, chúng tôi phải tính toán đủ thứ, từ học phí, bảo hiểm đến chi phí ăn ở.

May mắn là chị dâu tôi đang sống tại Mỹ. Biết cháu sắp sang, chị chủ động đề nghị cho con gái tôi ở cùng một thời gian để đỡ bỡ ngỡ. Tôi rất mừng vì con có người thân bên cạnh, không phải tự xoay xở ngay khi vừa đặt chân đến môi trường mới. Hai bên thống nhất mỗi tháng tôi gửi chị 500 USD để phụ tiền nhà và sinh hoạt.

Ban đầu, mọi chuyện khá suôn sẻ. Nhưng gần đây, con gái thường xuyên gọi điện kể rằng chị dâu yêu cầu cháu rửa bát, lau nhà, giặt quần áo chung và nấu cơm mỗi ngày. Hôm nào bận học, về muộn hoặc mệt mà chưa làm xong, cháu lại bị nhắc nhở. Có lần, chị còn nói đã ở nhờ thì phải biết điều, không thể chỉ đóng tiền rồi xem nhà người khác như khách sạn.

Nghe con kể, tôi vừa thương vừa khó xử. Tôi hiểu sống chung trong một gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm với công việc nhà, không thể để người khác phục vụ mình. Nhưng con mới 18 tuổi, vừa sang Mỹ chưa lâu, còn phải thích nghi với việc học, ngôn ngữ và cuộc sống tự lập. Tôi lo cháu phải làm quá nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi và ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Tôi gọi điện cho chị dâu, định nhờ chị thông cảm và phân chia việc nhà phù hợp hơn với lịch học của cháu. Không ngờ, chị tỏ ra không hài lòng. Chị nói 500 USD không đủ để thuê một phòng riêng ở khu vực đó, trong khi gia đình còn lo cơm nước và nhiều khoản khác. Cháu đã sống cùng mọi người thì phải biết chia sẻ, không thể nghĩ cứ trả tiền là được miễn trách nhiệm. Chị còn nói thẳng rằng mình không phải người giúp việc cho một cô gái 18 tuổi.

Tôi nghe mà chạnh lòng. Tôi biết ơn vì chị đã giúp đỡ, nếu không, vợ chồng tôi phải tìm chỗ ở khác cho con, vừa tốn kém vừa thêm lo lắng. Nhưng tôi cũng không muốn con luôn sống trong tâm trạng sợ bị trách móc, cảm thấy mình là người ngoài trong chính ngôi nhà đang ở.

Chồng tôi lại cho rằng tôi quá bênh con. Theo anh, con đã 18 tuổi thì phải biết chia sẻ việc nhà, không thể lấy lý do đi học để né tránh trách nhiệm. Chị dâu đã giúp đỡ gia đình, chúng tôi nên biết ơn thay vì so đo ai làm nhiều, ai làm ít. Tôi hiểu lời chồng có phần đúng, nhưng vẫn băn khoăn vì ngay từ đầu hai bên chưa thống nhất cụ thể việc nhà mà con phải đảm nhận.

Tôi đang nghĩ đến chuyện tìm chỗ ở khác cho con, dù chi phí chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng nếu chuyển đi, liệu có phải tôi đang làm lớn chuyện và khiến quan hệ hai gia đình sứt mẻ? Còn nếu tiếp tục ở lại, tôi nên khuyên con chủ động làm việc nhà đến mức nào để vừa thể hiện sự biết ơn, vừa không ảnh hưởng đến việc học?

Tôi có quá nhạy cảm và bênh con, hay chị dâu cũng cần hiểu rằng đã nhận tiền phụ sinh hoạt thì nên có thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm của mỗi người? Mong độc giả, đặc biệt những người từng sống chung với người thân khi ở nước ngoài, cho tôi lời khuyên.

Thanh Hằng (Hà Nội)

Chồng không về nhà ngoại vì nói bố mẹ tôi quá can thiệp vào cuộc sống riêng GĐXH - Tôi từng nghĩ những câu hỏi của bố mẹ về chuyện mua nhà, sinh con hay kế hoạch tương lai chỉ xuất phát từ sự lo lắng dành cho con gái. Nhưng càng về sau, chồng càng cảm thấy ngột ngạt vì mỗi lần về nhà ngoại đều giống như một lần phải “báo cáo” chuyện riêng của hai vợ chồng.