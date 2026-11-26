Tôi và chồng kết hôn được 12 năm, có hai con đang tuổi ăn học. Cuộc sống gia đình không đến mức thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả. Hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương, thu nhập mỗi tháng đủ trang trải sinh hoạt, học hành cho con và dành dụm một khoản nhỏ phòng khi cần thiết.

Cách đây hơn một năm, chúng tôi vay ngân hàng một khoản tiền để sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Mỗi tháng, tiền gốc và lãi phải trả cũng chiếm một phần đáng kể thu nhập. Vì thế, cứ đến cuối năm, tôi lại mong khoản thưởng Tết để có thể giải quyết thêm một phần nợ, nhẹ gánh cho năm sau.

Thế nhưng, năm nay, câu chuyện thưởng Tết lại khiến vợ chồng tôi bất đồng.

Cuộc tranh luận không ai chịu nhường ai bên bảng dự chi cuối năm

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối, khi hai vợ chồng ngồi tính toán các khoản chi tiêu cuối năm. Tôi lấy giấy bút ghi ra những khoản dự kiến phải thanh toán: tiền học của con, tiền mua sắm Tết, tiền trả ngân hàng và một khoản dự phòng cho những tháng đầu năm.

Chồng tôi nhìn bảng tính rồi nói: "Hay năm nay mình trích riêng một khoản biếu ông bà nội, ngoại. Mỗi bên vài triệu, coi như chút quà Tết cho bố mẹ".

Tôi hơi bất ngờ. Không phải tôi không muốn biếu bố mẹ, nhưng trong đầu tôi đã có sẵn một kế hoạch khác.

Tôi nói, năm nay nên ưu tiên trả bớt nợ. Nếu thưởng được khoảng 30 - 40 triệu đồng thì dành phần lớn trả ngân hàng, còn lại mua sắm Tết và chi tiêu cho các con. Chứ cứ giữ khoản nợ lớn trong khi lãi vẫn phải trả hằng tháng thì chẳng khác nào tự làm khó mình.

Chồng tôi không đồng tình. Anh bảo bố mẹ hai bên đều đã già, cả năm chẳng được con cái cho đồng nào đáng kể. Tết là dịp để thể hiện sự quan tâm, không thể lúc nào cũng lấy lý do nợ nần để trì hoãn.

Tôi nghe vậy cũng chạnh lòng. Bố mẹ tôi ở quê, bố đã nghỉ hưu, mẹ không có lương. Bố mẹ chồng cũng không khá giả hơn. Tôi hiểu chuyện biếu Tết không nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà là tấm lòng của con cái.

Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu chưa có điều kiện thì nên liệu cơm gắp mắm. Chúng tôi còn hai đứa trẻ cần chăm lo, khoản vay ngân hàng không thể cứ để kéo dài.

Cuộc tranh luận kết thúc bằng sự im lặng. Chồng tôi không nói thêm, còn tôi cũng chẳng vui vẻ gì.

Áp lực trả nợ ngân hàng và mong muốn báo hiếu bố mẹ hai bên dịp Tết khiến hai vợ chồng trẻ nảy sinh bất đồng. Ảnh minh họa

Cuộc điện thoại của mẹ và cách ứng xử vẹn tròn tình thân

Vài ngày sau, khi gọi điện về quê hỏi thăm mẹ, tôi kể chuyện Tết nhất và vô tình nhắc đến việc năm nay có thể không biếu bố mẹ được nhiều vì còn phải trả nợ.

Mẹ tôi nghe xong chỉ cười, bảo: "Các con cứ lo trả nợ đi. Bố mẹ ở nhà có gì ăn nấy, không phải mua sắm quà cáp làm gì. Đừng vì chuyện biếu bố mẹ mà lại phải vay mượn thêm".

Tôi định nói thêm thì mẹ chợt hỏi: "Thế năm nay thằng bé nhà con có còn phải đóng tiền học thêm không? Nếu thiếu thì cứ bảo mẹ, mẹ còn ít tiền tiết kiệm".

Tôi sững người. Mẹ tôi vốn chẳng có khoản thu nhập nào đáng kể, số tiền tiết kiệm ấy chắc cũng phải dành dụm nhiều năm mới có. Vậy mà mẹ vẫn nghĩ đến chuyện phòng khi cháu ngoại cần tiền, trong khi tôi đang loay hoay tính xem nên dành bao nhiêu tiền biếu mẹ ngày Tết.

Tắt điện thoại, tôi ngồi lặng một lúc lâu.

Tối hôm ấy, chồng đi làm về, tôi kể lại cuộc nói chuyện với mẹ. Anh nghe xong cũng im lặng. Một lúc sau, anh bảo bố anh hôm trước cũng gọi điện, dặn hai vợ chồng đừng mua sắm gì nhiều, chỉ cần đưa các cháu về ăn Tết là ông bà vui rồi.

Tôi chợt nhận ra, có lẽ cả hai chúng tôi đều đang muốn làm tròn bổn phận với bố mẹ, chỉ khác nhau ở cách nghĩ. Chồng muốn dành một khoản tiền cụ thể để ông bà có thêm niềm vui ngày Tết. Còn tôi muốn trả nợ trước để gia đình bớt áp lực, sau này có điều kiện chăm lo cho bố mẹ nhiều hơn.

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất sẽ không ấn định số tiền biếu bố mẹ từ bây giờ. Khi nhận thưởng, hai vợ chồng sẽ tính lại khoản nợ, chi phí sinh hoạt và những khoản cần thiết. Phần còn lại mới chia thành những khoản quà Tết phù hợp cho cả hai bên. Nếu thưởng ít, chúng tôi biếu ít; nếu thưởng khá hơn, sẽ dành thêm một chút.

Tôi cũng đề nghị thay vì chỉ gửi tiền, năm nay hai vợ chồng sẽ thu xếp đưa các con về quê sớm hơn, ở với ông bà vài ngày. Chồng tôi đồng ý.

Dù vậy, tôi vẫn chưa hết băn khoăn. Một khoản nợ trả sớm có thể giúp gia đình nhẹ gánh trong nhiều tháng, nhưng sự quan tâm dành cho bố mẹ cũng không nên chỉ đợi đến khi kinh tế dư dả mới thực hiện.

Tôi tự hỏi, liệu mình có đang quá thực tế khi đặt chuyện trả nợ lên trước, hay chồng tôi đúng khi cho rằng dù khó khăn đến đâu, Tết vẫn cần một khoản dành riêng cho bố mẹ hai bên?

Có lẽ điều khó nhất trong chuyện tiền bạc cuối năm không phải là chia bao nhiêu cho mỗi khoản, mà là làm sao để những người trong gia đình đều cảm thấy mình được quan tâm, không ai phải chịu thiệt thòi.

Các con muốn bố mẹ góp tiền sinh hoạt mỗi tháng, nhưng nghe lý do chúng tôi giữ lương hưu, con trai bỗng im lặng GĐXH - Chuyển về sống chung cùng gia đình con trai cả, vợ chồng người mẹ nghỉ hưu vẫn giữ nguyên khoản lương hưu hơn 15 triệu đồng mỗi tháng để phòng thân và chi tiêu cá nhân. Khi con trai đề nghị bố mẹ đóng góp cố định 5 triệu đồng tiền sinh hoạt hằng tháng khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.