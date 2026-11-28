Tôi chưa bao giờ ngăn cản chồng giúp đỡ anh em ruột khi họ gặp khó khăn. Nhưng khi phát hiện khoản tiết kiệm hai vợ chồng dành dụm nhiều năm bỗng thiếu đi 100 triệu đồng mà không được bàn bạc, tôi thực sự hụt hẫng. Điều khiến tôi buồn hơn là cách chồng giải thích chuyện ấy.

Vợ chồng tôi kết hôn được 14 năm, có hai con đang tuổi đi học. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống và dành dụm một khoản phòng thân.

Chúng tôi thống nhất mỗi tháng trích một phần thu nhập đưa vào tài khoản tiết kiệm chung. Khoản tiền ấy được dành cho những việc lớn như sửa nhà, lo học hành cho con hoặc đề phòng khi gia đình có người ốm đau, công việc gặp biến cố.

Vì cùng kiếm tiền, cùng vun vén nên tôi luôn nghĩ những khoản tích lũy ấy phải được cả hai thống nhất trước khi sử dụng.

Chồng tôi có một người em trai kém anh 6 tuổi. Hai anh em khá thân thiết, dù mỗi người đã có gia đình riêng. Em chồng làm kinh doanh nhỏ, thu nhập lúc tốt lúc kém. Những năm trước, vợ chồng tôi cũng vài lần hỗ trợ em khi cần vốn làm ăn hoặc gặp khó khăn đột xuất.

Tôi không phản đối chuyện đó. Trong khả năng của mình, giúp đỡ anh em lúc hoạn nạn là điều nên làm. Nhưng tôi luôn muốn vợ chồng trao đổi trước, nhất là với những khoản tiền lớn.

Khoản chuyển khoản 100 triệu đồng âm thầm và câu giải thích khiến vợ sững người

Cách đây khoảng một tháng, em chồng gọi điện cho chồng tôi nói đang gặp khó khăn về tài chính. Một đối tác chậm thanh toán, trong khi em lại đến hạn trả tiền hàng và một số khoản vay. Nếu không xoay được tiền trong thời gian ngắn, công việc có thể bị đình trệ.

Chồng tôi nghe điện thoại khá lâu. Sau đó, anh có vẻ trầm tư nhưng không kể cụ thể với tôi. Tôi chỉ nghĩ hai anh em đang bàn chuyện công việc nên cũng không hỏi thêm.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ vào một buổi tối cuối tuần, khi tôi mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra khoản tiết kiệm chung. Tôi định xem số dư trước khi chuyển thêm tiền vào tài khoản thì bất ngờ thấy số tiền giảm đi 100 triệu đồng.

Ban đầu, tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Tôi kiểm tra lại lịch sử giao dịch và thấy khoản tiền được chuyển đến một tài khoản cá nhân cách đó gần hai tuần.

Tôi đem điện thoại hỏi chồng. Anh nhìn qua rồi bình thản nói: "À, anh cho chú ấy vay. Chú đang cần tiền gấp để xoay vòng công việc. Chắc khoảng một, hai tháng là trả lại".

Tôi sững người. Không phải vì số tiền 100 triệu quá lớn so với toàn bộ tài sản gia đình, mà vì đó là khoản chúng tôi đã dành dụm trong nhiều năm. Chồng tôi không hề nói với tôi trước khi chuyển tiền.

Tôi hỏi tại sao anh không bàn với vợ một câu. Anh giải thích em trai đang trong tình thế khó khăn, gọi điện cầu cứu đúng lúc anh có thể giúp. Anh nghĩ đây là chuyện trong nhà, tiền cũng chỉ cho vay tạm thời nên không muốn làm tôi phải lo lắng.

Tôi nói nếu em trai thực sự cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng cùng anh tính toán. Nhưng việc tự ý lấy tiền tiết kiệm chung để cho vay là chuyện hoàn toàn khác.

Phát hiện khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng bỗng hụt đi 100 triệu đồng mà không được bàn bạc trước khiến người vợ hụt hẫng vì sự thiếu tôn trọng của chồng. Ảnh minh họa.

Chồng tôi bắt đầu khó chịu. Anh bảo tôi đang quá nguyên tắc, em ruột gặp khó khăn mà anh có tiền trong tay lại không giúp thì còn gì là tình nghĩa anh em. Hơn nữa, anh không tiêu xài cho bản thân, cũng không mang tiền đi đâu mất mà chỉ cho người nhà vay.

Tôi nghe mà buồn. Tôi chưa từng nói anh không được giúp em, nhưng tại sao anh lại tự quyết định cả một khoản tiền mà hai vợ chồng cùng tích lũy?

Cuộc tranh luận kéo dài. Tôi nhắc rằng chúng tôi còn hai con, sắp tới một đứa cần đóng tiền học, một đứa có kế hoạch học thêm ngoại ngữ. Khoản tiết kiệm ấy không phải tiền nhàn rỗi muốn sử dụng thế nào cũng được.

Anh đáp rằng tôi cứ làm như anh đã đem tiền đi cho không. Em trai đã hứa khi thu hồi được công nợ sẽ trả ngay, anh cũng tin tưởng em mình.

Tôi không nói thêm, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Tình thân không thể thay thế nguyên tắc minh bạch tài chính vợ chồng

Vài ngày sau, khi hai vợ chồng ngồi ăn tối, chồng tôi bất ngờ nói em trai vừa gọi điện, bảo chưa thể trả tiền đúng thời hạn vì đối tác tiếp tục khất nợ. Có thể phải chờ thêm vài tháng nữa.

Tôi đặt bát xuống, hỏi anh đã nói rõ thời hạn trả tiền với em chưa. Anh im lặng một lúc rồi bảo cũng chưa tiện hỏi kỹ, vì em đang khó khăn, anh không muốn tạo thêm áp lực.

Lúc ấy, tôi mới thực sự lo lắng. Một khoản vay không có thời hạn rõ ràng, không có kế hoạch trả cụ thể, lại được quyết định mà người còn lại trong gia đình không hề hay biết. Nếu vài tháng nữa em chồng vẫn chưa có tiền thì sao? Nếu công việc tiếp tục thua lỗ, khoản tiền ấy sẽ được giải quyết thế nào?

Tôi nói với chồng rằng tình thân không thể chỉ dựa vào sự tin tưởng mà bỏ qua mọi nguyên tắc. Giúp người thân là việc đáng quý, nhưng cũng phải tính đến trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.

Chồng tôi ngồi im. Một lúc sau, anh nói thật ra hôm em trai gọi điện, anh rất khó xử. Bố mẹ đã già, em trai lại là người gần gũi với anh nhất. Nếu không giúp, anh sợ em không vượt qua được giai đoạn này. Anh định khi mọi việc ổn thỏa mới kể với tôi, tránh để hai vợ chồng phải suy nghĩ.

Nghe chồng nói, tôi cũng hiểu phần nào nỗi khó xử của anh. Nhưng tôi vẫn không thể đồng tình với cách làm ấy.

Tôi đề nghị từ nay, những khoản tiền chung có giá trị lớn phải được hai vợ chồng thống nhất trước khi sử dụng. Nếu muốn giúp em trai, chúng tôi sẽ cùng xem xét khả năng tài chính, thống nhất số tiền có thể hỗ trợ và thời gian hoàn trả. Nếu người vay chưa thể trả đúng hạn, cũng cần có một cuộc trao đổi rõ ràng thay vì cứ im lặng chờ đợi.

Chồng tôi chưa hoàn toàn vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý sẽ gọi cho em trai để thống nhất lại chuyện trả tiền.

Dù vậy, tôi vẫn chưa hết suy nghĩ. Tôi biết chồng thương em và không muốn người thân lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng tôi cũng muốn anh hiểu rằng, khi đã có gia đình riêng, tình nghĩa anh em không thể trở thành lý do để một người tự quyết định những khoản tiền thuộc về cả hai vợ chồng.

Tôi không muốn vì 100 triệu đồng mà tình cảm anh em rạn nứt, càng không muốn vợ chồng mất lòng tin vào nhau. Nhưng nếu sau này em chồng hoặc bất cứ người thân nào tiếp tục cần giúp đỡ, liệu tôi có nên vui vẻ đồng ý khi chồng đã hứa trước với họ, hay kiên quyết yêu cầu mọi khoản tiền phải được bàn bạc từ đầu?

Chẳng lẽ muốn giữ được tình thân với người nhà thì vợ chồng lại phải chấp nhận bỏ qua những nguyên tắc tài chính của chính gia đình mình?

P.Loan

Con trai 28 tuổi thu nhập 20 triệu/tháng vẫn không góp tiền sinh hoạt, tôi mở lời nhắc thì con nói một câu khiến tôi nghẹn lời GĐXH - Đi làm gần 5 năm với mức thu nhập ổn định 18 - 20 triệu đồng mỗi tháng nhưng người con trai 28 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ mà không hề đóng góp một đồng tiền ăn hay điện nước. Khi người mẹ mở lời đề nghị con phụ giúp 2 triệu đồng sinh hoạt phí hằng tháng, câu trả lời phản ứng của con khiến bà nghẹn lời suy ngẫm.