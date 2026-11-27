Tôi năm nay 63 tuổi, chồng đã 70. Nếu vài năm trước có ai hỏi cuộc sống tuổi già của tôi thế nào, có lẽ tôi sẽ tự tin nói rằng vợ chồng tôi không phải lo lắng nhiều. Chúng tôi có nhà, có tiền tích lũy, có hàng loạt mảnh đất đứng tên ở những nơi từng được kỳ vọng sẽ phát triển. Tôi từng nghĩ mình là người biết tính toán, biết vun vén và đã chuẩn bị đủ cho những năm tháng cuối đời.

Nhưng giờ đây, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến không còn là hôm nay ăn gì, đi đâu hay chăm sóc sức khỏe thế nào, mà là khoản lãi ngân hàng đến hạn, những cuộc điện thoại nhắc nợ và những mảnh đất rao bán mãi chẳng có người hỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình ở tuổi này lại sống trong nỗi sợ hãi đến vậy.

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Từng nghĩ đất đai là chỗ dựa vững chắc nhất lúc tuổi già

Vợ chồng tôi cả đời làm ăn, chắt chiu từng đồng. Khi có chút tiền dư, chúng tôi không để tiền nằm yên mà tìm cách đầu tư. Tôi tin đất đai là tài sản có giá trị lâu dài, rằng dù thị trường có lúc lên lúc xuống, rồi cũng sẽ có ngày tăng giá. Thấy người này người kia mua đất, sinh lời, chúng tôi càng tin mình đang đi đúng hướng.

Có tiền tích lũy, chúng tôi mua đất. Chưa đủ, lại vay ngân hàng thêm. Cứ thế, số lượng bất động sản ngày càng nhiều, những tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xếp trong tủ khiến tôi từng có cảm giác an tâm, tự hào. Tôi nghĩ sau này nghỉ hưu, chỉ cần bán một vài mảnh đất là đủ sống thoải mái, thậm chí còn có thể để lại chút tài sản cho con cháu.

Tôi đã từng tin rằng mình đang xây dựng một tương lai vững chắc. Không ngờ, chính những quyết định mà tôi cho là khôn ngoan ấy lại đẩy cả hai vợ chồng vào một tình cảnh mà đến giờ tôi vẫn không biết phải xoay xở thế nào.

Đất có nhưng tiền không có, nợ ngân hàng ngày một lớn

Thị trường thay đổi, những nơi chúng tôi mua đất không còn sôi động như trước. Giá giảm, người mua ít, có mảnh rao bán hết tháng này sang tháng khác vẫn không ai hỏi. Tôi từng nghĩ tài sản của mình trị giá hàng tỷ đồng, nhưng đến khi cần tiền, tôi mới hiểu giá trị trên giấy không thể giúp mình trả những khoản nợ đang đến hạn.

Lãi ngân hàng vẫn phải trả đều. Không ai chờ mình vì tuổi già, vì khó khăn hay vì đất không bán được. Mỗi tháng, tiền lãi lại bào mòn những khoản tích lũy còn sót lại. Tôi và chồng bắt đầu tính toán, cân nhắc từng khoản chi, rồi lại nhìn nhau thở dài khi nhận ra những gì có thể bán thì bán không được, những gì có thể xoay xở thì chẳng còn bao nhiêu.

Tôi sợ nhất là cảm giác bất lực. Tài sản tưởng nhiều nhưng chẳng thể chuyển thành tiền, nợ thì cứ tăng, còn tuổi của chúng tôi không cho phép bắt đầu lại từ đầu như những người trẻ.

Ảnh minh họa.

Tuổi 63, tôi không biết mình còn đường nào để đi

Chồng tôi đã 70 tuổi. Ông ít nói hơn trước, nhiều đêm nằm trằn trọc. Tôi biết ông cũng đang lo, nhưng cả hai chẳng ai dám nói hết những suy nghĩ trong lòng, sợ người kia càng thêm suy sụp.

Tôi không dám nghĩ đến những năm tháng tuổi già nữa. Người ta nghỉ hưu để sống chậm, để chăm sóc bản thân, để đi thăm con cháu, tận hưởng những ngày bình yên. Còn tôi, 63 tuổi vẫn phải ngồi tính toán những khoản nợ lớn, vẫn thấp thỏm mỗi khi điện thoại đổ chuông, vẫn tự hỏi liệu có cách nào thoát khỏi tình cảnh này.

Tôi không biết phải bán đất thế nào, phải trả nợ ra sao, cũng chẳng biết nếu cứ kéo dài thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ đi về đâu. Có lúc tôi tự trách mình quá tham, quá tin vào những tính toán của bản thân. Giá như ngày ấy chúng tôi không vay thêm, giá như biết giữ lại tiền mặt, giá như đừng nghĩ rằng đất đai lúc nào cũng có thể sinh lời...

Nhưng tất cả những chữ "giá như" giờ chẳng thể giúp tôi trả được một đồng nợ nào.

Tôi viết những dòng này không phải để than trách ai, mà thực sự muốn tìm một lời khuyên. Có ai từng ở tuổi già mà rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư bất động sản như vợ chồng tôi không? Nếu tài sản vẫn còn nhưng không bán được, nợ ngân hàng ngày một lớn, tôi nên bắt đầu từ đâu?

Tôi thực sự hoang mang. Chỉ mong có ai đó từng trải qua hoàn cảnh này chỉ cho tôi một con đường, để những năm tháng còn lại của hai vợ chồng không phải sống trong nỗi lo và tuyệt vọng mỗi ngày.

Q. Anh

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