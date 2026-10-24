Hà Nội: Bắt giữ kẻ kề dao khống chế người phụ nữ trong đêm, cướp iPhone 15 Pro Max vì thua cá độ

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GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Ngọc Hà vừa điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 20h ngày 22/10/2026, Lê Đình Trung (SN 1997, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) có hẹn đến nhà chị B.H.L (SN 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ; hiện ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) để chơi. 

Tại nhà chị L, lợi dụng thời điểm chị L không chú ý, Trung lấy dao tại khu vực bồn rửa bát, đe dọa, ép chị L giao chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và cung cấp mật khẩu mở máy. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị L chuyển tiền trong tài khoản và đưa tiền mặt nhưng không được đồng ý. 

Hà Nội: Cướp iPhone 15 Pro Max bằng dao khống chế người phụ nữ đêm 22 / 10 / 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Đình Trung tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Trong quá trình giằng co, chị L bị thương ở bàn tay phải. Sau đó, chị L tìm cách thoát ra ngoài và hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, Trung bỏ chạy về hướng đầu ngõ 639 Hoàng Hoa Thám. Chiếc điện thoại chiếm đoạt được, Trung mang đi bán với giá 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngọc Hà, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường khẩn trương xác minh đối tượng. Qua đó làm rõ, bắt giữ Lê Đình Trung là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nêu trên. Chiếc điện thoại là tang vật vụ án cũng đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Trung đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do thua cá độ trên mạng Internet, đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản của chị L.

Hiện các lực lượng chức năng CATP đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Cướp iPhone 15 Pro Max bằng dao khống chế người phụ nữ đêm 22 / 10 / 2026 - Ảnh 2.An Giang: Bắt gã đàn ông 39 tuổi đột nhập nhà, khống chế cô ruột cướp nhiều tiền vàng

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