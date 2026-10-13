Bắc Ninh: Bắt giữ nhóm 8 thanh thiếu niên dùng hơi cay, hung khí cướp tài sản tại KCN Quế Võ

Ngày 13/10, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, trước đó vào khoảng 22h40 phút ngày 7/10, em Giàng Mí Sình (SN 2009) và em Vần Mí Lương (SN 2010) cùng thường trú tại thôn Tả Sùng Chứ, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe mô tô Honda Wave màu đỏ không gắn biển kiểm soát di chuyển đến đoạn đường N3 đối diện công ty Sena Tech thuộc KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Tại đây, hai em bất ngờ bị một nhóm khoảng 8 nam thanh niên đi trên 4 xe mô tô áp sát. Nhóm đối tượng này đã dùng bình xịt hơi cay tấn công và sử dụng kiếm đe dọa, ép buộc hai nạn nhân phải ngồi lên xe của nhóm chúng.

Vị trí các đối tượng chặn xe đe dọa.

Một người trong nhóm đã trực tiếp điều khiển xe máy của Sình và Lương di chuyển đến đoạn khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Guột, phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh. Tại khu vực cánh đồng này, nhóm thanh niên tiếp tục dùng kiếm đe dọa Sình và Lương nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave của Sình.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo từ người bị hại, Đồn Công an KCN Quế Võ đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để chỉ đạo và phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 11/10, Đồn Công an KCN Quế Võ đã phối hợp với Phòng PC02 xác minh, làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện trường nơi các đối tượng cướp xe.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với nhóm 8 thanh thiếu niên này.

Qua vụ việc trên, Đồn Công an KCN Quế Võ đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không di chuyển trên các cung đường vắng vẻ vào ban đêm, nhất là đối với phụ nữ.

Trong trường hợp bất khả kháng, nếu xảy ra các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các gia đình tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em; chủ động phát hiện các biểu hiện lệch lạc, vi phạm để uốn nắn kịp thời hoặc phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể, Công an xã phường để giáo dục các cháu tiến bộ, trở thành công dân có ích cho xã hội .