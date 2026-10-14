An Giang: Bắt gã đàn ông 39 tuổi đột nhập nhà, khống chế cô ruột cướp nhiều tiền vàng

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GĐXH - Đột nhập, khống chế cô ruột cướp nhiều trang sức vàng, tiền mặt, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, Lâm Tuấn Cường bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (SN 1987, ngụ ấp Phú Xương, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 12/10/2026, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập vào nhà bà L.T.T (cô ruột của Cường, cùng ngụ tại địa phương) để tìm tài sản lấy trộm.

Tạm giữ gã đàn ông 39 tuổi khống chế cô ruột cướp nhiều tiền vàng - Ảnh 1.

Đối tượng Lâm Tuấn Cường tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Khi lên phòng ngủ, phát hiện bà T đang ngủ, Cường nảy sinh ý định khống chế để chiếm đoạt tài sản. Cường đè lên người bà T, đe dọa giết nếu bà tri hô, sau đó lấy 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và 1 sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ bà T.

Tiếp đó, Cường dùng dây trói tay, nhét khăn vào miệng và dùng gối che mặt bà T rồi mở tủ quần áo lấy nhiều tài sản và 13,4 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 400 triệu đồng.

Sau khi gây án, Cường tẩu thoát khỏi hiện trường. Bà T tự cởi trói, điện thoại báo cho người thân và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Tạm giữ gã đàn ông 39 tuổi khống chế cô ruột cướp nhiều tiền vàng - Ảnh 2.

Lực lượng Công an kiểm đếm số tài sản thu hồi. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tiến hành xác minh, nhanh chóng xác định và mời Cường về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng Công an kiểm đếm số tài sản thu hồi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

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