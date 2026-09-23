Đôi nam nữ cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi để trả tiền phòng

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Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Chí Thanh (SN 2006, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngô Chí Thanh và Nguyễn Thị Hồng Như tại cơ quan công an. Ảnh: CAQT.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/9, Ngô Chí Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2008, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà bà D.T.S. (SN 1941, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) khi người này đang ở nhà một mình.

Sau đó, Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà S. Hai đối tượng chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt (tổng trị giá khoảng 13,7 triệu đồng) của bà S. rồi tẩu thoát.

Tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CAQT.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền thanh toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

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