Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

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GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua công tác "tuần tra" trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện nhiều tài khoản ảo thường xuyên đăng tải dịch vụ nhận làm giả tài liệu, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Hà Nội: 2 giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả.

Thủ đoạn tinh vi và sự tiếp tay của giảng viên đại học

Quá trình truy vết cho thấy các đối tượng đã thiết lập một mạng lưới quảng cáo quy mô qua hàng loạt website như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com cùng trang fanpage "Hỗ trợ việc làm". Xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, trải rộng trên toàn quốc từ đầu năm 2024, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 24/9/2026, 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự được chia làm 4 tổ công tác, tiến hành đột kích và đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại TP.HCM, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Hà Nội: 2 giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn - Ảnh 2.

Các văn bằng giả được chào bán công khai với mức giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm.

Qua điều tra, đường dây này do hai đối tượng Hoàng Văn Đạt (SN 1993) và Trần Anh Hào (SN 1995, cùng trú tại TP.HCM) cầm đầu. Cả hai đã hùn vốn mua sắm hệ thống máy móc hiện đại (máy in màu, máy khắc dấu, dập cán, máy photo) và làm giả hàng trăm con dấu của các Sở, ban ngành, trường Đại học, Cao đẳng, THPT và băn phòng công chứng. Các văn bằng giả được chào bán công khai với mức giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm.

Để quy trình khép kín, Đạt và Hào thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993) phụ trách khâu cắt phôi, ép plastic, đóng dấu với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Đồng thời, chúng thiết lập hệ thống "chân rết" giao hàng liên tỉnh gồm: Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Hoàng Văn Nam, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Quốc Lập. Nhóm này chịu trách nhiệm chuyển phát và hưởng hoa hồng từ 100.000 - 300.000 đồng/đơn.

Hà Nội: 2 giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn - Ảnh 3.

Máy móc trang thiết bị in ấn tại hiện trường.

Đáng chú ý nhất, nhóm cầm đầu đã móc nối với hai giảng viên đại học là Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) để trực tiếp cung cấp, chào mời làm văn bằng, chứng chỉ giả cho các sinh viên có nhu cầu.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây này đã "sản xuất" và tung ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng.

Căn cứ vào chứng cứ thu thập, ngày 06/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức” (Điều 341 Bộ luật Hình sự).

Hà Nội: 2 giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn - Ảnh 4.

Đối tượng Trần Anh Hào tại Cơ quan điều tra

Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Văn Nam. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng: Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa.

Quá trình điều tra đã làm rõ nhóm 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả và thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Hà Nội: 2 giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn - Ảnh 5.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, tạm giam (từ trái sang phải): Hoàng Văn Dũng, Hoàng Minh Tưởng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Đạt.

Từ vụ án này, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo gay gắt về hệ lụy xã hội của nạn bằng giả. Thực tế điều tra cho thấy đã có trường hợp các cơ sở mầm non tư thục sử dụng bằng cấp giả để hợp thức hóa hồ sơ cho nhân sự thiếu chuyên môn sư phạm, trực tiếp dẫn đến nguy cơ bạo hành và mất an toàn cho trẻ em.

Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần siết chặt quy trình thẩm định hồ sơ tuyển dụng; đồng thời người dân tuyệt đối không tiếp tay, mua bán hay sử dụng các loại giấy tờ giả mạo dưới bất kỳ hình thức nào.

Hà Nội: 2 giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn - Ảnh 6.Làm giả 12 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người ở Phú Thọ bị khởi tố

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

 

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