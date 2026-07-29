Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

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Nhật Tân
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GĐXH - Sau quá trình xác minh, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Phạm Văn Tuấn, đối tượng bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang bán hoặc cầm cố, đối tượng đã chiếm đoạt nhiều phương tiện với tổng giá trị lớn.

Sáng 29/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công Phạm Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ven sông Hồng, xã Chương Dương, Hà Nội. Đây là đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt nhiều xe ô tô. 

Theo cơ quan công an, Phạm Văn Tuấn đã bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. 

Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn tại cơ quan công an - (ảnh CATN).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2025 đến đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận nhiều đơn trình báo của doanh nghiệp và cá nhân về việc bị một đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt tài sản. 

Quá trình điều tra xác định, Tuấn lợi dụng hoạt động kinh doanh cho thuê xe tự lái để ký hợp đồng thuê nhiều xe ô tô. Sau khi nhận xe, đối tượng làm giả giấy tờ phương tiện rồi mang bán hoặc cầm cố, chiếm đoạt từ 200 đến 300 triệu đồng đối với mỗi xe. Để che giấu hành vi phạm tội, Tuấn tháo thiết bị định vị trên các phương tiện trước khi tiêu thụ.

Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn - Ảnh 2.

Một số xe ô tô được cơ quan công an thu hồi để phục điều tra - (ảnh CATN).

Sau khi gây án, Phạm Văn Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố và sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, dựng lại hành trình di chuyển của đối tượng. Đến ngày 21/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ thành công Phạm Văn Tuấn tại khu vực ven sông Hồng, xã Chương Dương, Hà Nội. 

Song song với việc bắt giữ đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho các bị hại. Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 7 xe ô tô do Tuấn chiếm đoạt và đang tiếp tục điều tra, truy thu các phương tiện còn lại.

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