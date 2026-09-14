Làm giả 12 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người ở Phú Thọ bị khởi tố

Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách trong hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, địa bàn phường Khai Quang và phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cũ, nay thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của người lao động tại các công ty trong khu công nghiệp.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam - (ảnh CAPT).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhật Vina, đã làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ở vụ việc thứ hai, Phạm Thị Thủy (SN 1991), trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bị xác định có liên quan đến việc làm giả hồ sơ cùng Đàm Đình Mạnh (SN 1991), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương (SN 1988), kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh.

Lực lượng Công an khám xét nơi làm việc của Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT - (ảnh CAPT).

Theo cơ quan công an, nhóm này đã làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Hương, Kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh - (ảnh CAPT).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nhà ở xã hội là chính sách an sinh nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng đủ điều kiện có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp. Việc làm giả hồ sơ để được hưởng chính sách không chỉ có nguy cơ bị xử lý hình sự mà còn ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở của những người thực sự thuộc diện được thụ hưởng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan cần tuân thủ đúng quy định khi lập, xác nhận và sử dụng hồ sơ mua nhà ở xã hội. Mọi hành vi gian dối, lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.