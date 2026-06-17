Chuyên án 0426M: Phanh phui đường dây làm giả giấy tờ tinh vi, quy mô lớn trên không gian mạng

Khởi tố thêm 02 đối tượng

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường đối với an ninh, trật tự và đời sống xã hội. Khi các loại giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay các loại giấy tờ chuyên ngành bị mua bán, sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ, tuyển dụng lao động, tham gia giao thông hoặc thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế, nguy cơ phát sinh tai nạn, lừa đảo, thất thoát tài sản và mất an toàn xã hội là rất lớn.

Thực tế, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của không gian mạng và mạng xã hội để công khai quảng cáo, nhận đặt hàng, giao dịch khép kín, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng. Với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp và phạm vi trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố, các đường dây làm giả giấy tờ đã và đang trở thành mối đe dọa đối với công tác quản lý nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chuyên án 0426M - (ảnh CALC).

Việc Công an tỉnh Lai Châu xác lập, đấu tranh thành công Chuyên án 0426M, triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố thêm các đối tượng liên quan và phát hiện hàng chục chứng chỉ nghề giả phục vụ tuyển dụng không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thủ đoạn mới của loại tội phạm này. Những kết quả đạt được trong chuyên án góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tuyển dụng lành mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngày 17/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian từ ngày 28/4/2026 đến ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Tp Hồ Chí Minh điều tra, khám phá thành công chuyên án bí số 0426M đấu tranh với nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Phạm Văn Khánh cầm đầu với quy mô hoạt động trên toàn quốc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can cùng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Ngọc H và Nguyễn Văn T (đánh dấu X) tại cơ quan công an - (ảnh CALC).

Điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng, phát hiện 25 chứng chỉ nghề giả phục vụ tuyển dụng. Cụ thể, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc H (SN 1993, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), là lái xe khách của nhà xe D.N tuyến Than Uyên - Bắc Giang, đã có hành vi làm giả Giấy phép lái xe ô tô hạng E phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn T (SN 1995, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi làm giả 25 chứng chỉ sơ cấp nghề hàn công nghệ cao, vận hành thiết bị nâng nhằm hợp thức hóa hồ sơ tuyển dụng, đưa những người này vào làm việc, thi công các công trình yêu cầu đòi hỏi tay nghề cao, quản lý nghiêm ngặt về an toàn lao động và bắt buộc qua đào tạo, tập huấn chuyên môn.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng trên giúp loại trừ hành vi đưa những người không đảm bảo điều kiện chuyên môn vào hành nghề dịch vụ trong lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Mạng xã hội, "chợ đen" của những loại giấy tờ giả

Trước đó, vào ngày 18/5, Công an Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh Chuyên án 0426M triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây (đánh dấu X) tại địa bàn Nghệ An ngày 15/5/2026 - (ảnh CALC).

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng Ban Chuyên án đã thông tin toàn diện quá trình xác lập, đấu tranh và triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook "Dịch vụ Lộc Phát" thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chíp, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe, thẻ ngành Công an, Quân đội… với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy loại.

Các đối tượng hoạt động công khai, liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt tương tác mỗi ngày. Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, phương thức khép kín, phạm vi hoạt động rộng, ngày 17/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án đấu tranh.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trong giai đoạn 1 của chuyên án tại TP Hồ Chí Minh - (ảnh CALC).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chuyên án, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại Nghệ An, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng Công an các địa phương liên quan.

Đến ngày 15/5/2026, các mũi trinh sát đồng loạt đột kích, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, sản xuất và tiêu thụ giấy tờ giả trong đường dây.

Qua đấu tranh, Ban Chuyên án xác định Phạm Văn Khánh (SN 1990, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Phạm Văn Khương (SN 1993, trú xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) là hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đơn đặt hàng và giao dịch mua bán giấy tờ giả với khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Đánh sập "công xưởng" làm giả giấy tờ

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh từ khách hàng, các đối tượng chỉnh sửa dữ liệu, tạo thông tin giả rồi chuyển qua các nhóm kín cho Nguyễn Văn Huyên (SN 1994) và Bùi Đức Thuyên (SN 2006), cùng trú tại xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai, trực tiếp in ấn, hoàn thiện giấy tờ giả. Hai đối tượng thuê nhà tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai làm nơi sản xuất, cất giấu máy móc, thiết bị, phôi giấy tờ và dữ liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Hàng loạt giấy tờ giả của các đối tượng bị lực lượng công an thu giữ - (ảnh CALC).

Cùng thời điểm, các tổ công tác tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng tham gia phân phối, giao nhận giấy tờ giả gồm: Phạm Văn Mười Một (SN 1987), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), Nguyễn Ngọc Quy (SN 1981). Các đối tượng có nhiệm vụ phân loại, đóng gói và giao giấy tờ giả cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm hưởng lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, sáng 17/5, tại khu vực Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phan Thành Tựu (SN 2002, trú TP Hồ Chí Minh) liên quan đến hoạt động của đường dây.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ máy tính, 5 máy in màu, 1 máy ép plastic, 1 máy dập dấu chìm, 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình dấu, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng, chứng chỉ, 137 phôi hồ sơ thi giấy phép cùng số lượng lớn dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để bán cho nhiều đối tượng trên phạm vi cả nước nhằm thu lợi bất chính. Đến nay (ngày 18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây, mới đây thêm 2 đối tượng liên quan; các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ giả các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng cùng nhiều tang vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.