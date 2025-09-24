Mới nhất
Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn

Thứ tư, 19:35 24/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, công trình kiên cố, bãi tập kết vật liệu ngang nhiên"mọc" trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 1.

Ngày 24/9, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại khu đất tiếp giáp đường Phú Diễn, đoạn gần đường sắt Ga Phú Diễn, hàng loạt nhà xưởng được dựng bằng khung thép, quây tôn mọc lên san sát, nằm ngay cạnh đường ray tàu hỏa.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 2.

Đáng nói, các công trình này đều nằm trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch dự án giao thông và hiện đang ngang nhiên bị sử dụng sai mục đích, để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, bãi xe...

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 3.

Gây choáng ngợp và lo ngại nhất là một bãi tập kết thủy tinh tái chế có diện tích gần 1.000m2 nằm ngay sát đường tàu.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 4.

Hàng tấn mảnh kính, thủy tinh đủ màu sắc được chất thành một "ngọn núi" cao từ đến 6-7m.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 5.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp tại khu vực này đã diễn ra từ lâu. Riêng bãi tập kết kính thủy tinh đã tồn tại khoảng 3 năm nay và nằm ngay sát hành lang an toàn đường sắt.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 6.

Con đường đất dẫn vào bãi trở thành nơi tập kết máy móc, xe tải... Trên đường vương vãi vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn, trở thành cái bẫy nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 7.

Theo tìm hiểu, bãi thủy tinh này chuyên thu mua ve chai thủy tinh về để tái chế. Ngày 18/9 vừa qua, UBND phường Phú Diễn sau khi kiểm tra, đã ra văn bản số 315/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính với chủ khu đất này; đồng thời yêu cầu di dời toàn bộ thủy tinh, kính ra khỏi khu đất nông nghiệp này trong vòng 10 ngày.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 8.

Cách đó không xa là một bãi tập kết phế liệu, thủy tinh khác có quy mô nhỏ hơn cũng nằm ngay sát đường ray tàu hỏa.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 9.

Nằm cạnh 2 bãi tập kết thủy tinh là một khu đất nông nghiệp khác đang được quây tôn, bên trong đã có công trình kiên cố và đang được san nền.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 10.

Dọc tuyến đường Phú Diễn, nhiều bãi xe mọc lên san sát trên đất nông nghiệp.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 11.

Một số nơi hiện đang là bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, hoạt động rầm rộ.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 12.

Sự tồn tại của các bãi vật liệu và nhà xưởng trái phép này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn vi phạm trắng trợn hành lang an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn - Ảnh 13.

Thiết nghĩ, những vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại phường Phú Diễn cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ hơn nữa của các cơ quan chức năng để xử lý triệt để, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn:

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn.



Trung Sơn
Top