Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn.

Theo tìm hiểu, bãi thủy tinh này chuyên thu mua ve chai thủy tinh về để tái chế. Ngày 18/9 vừa qua, UBND phường Phú Diễn sau khi kiểm tra, đã ra văn bản số 315/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính với chủ khu đất này; đồng thời yêu cầu di dời toàn bộ thủy tinh, kính ra khỏi khu đất nông nghiệp này trong vòng 10 ngày.

