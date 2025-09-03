Tiếp vụ loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy - Hà Nội: Cần có biện pháp xử lý?
GĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô), sân bóng đá xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, loạt nhà xưởng ô đất K6-2/THPT1 tiếp giáp với ô đất K6-2/THCS2 (ngay mặt đường Hoàng Quán Chi) thuộc phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn đang hoạt động rầm rộ. Mặc dù trước đó, Gia đình và Xã hội đã có nhiều bài viết phản ánh về thực trạng này.
Qua khảo sát của PV, khu vực nêu trên, có hàng loạt các nhà xưởng ở đây được lợp mái tôn tạm bợ. Bên trong có nhiều ô tô đến các gara ở đây bảo dưỡng. Cũng nằm trên khu đất này còn có một sân bóng đá nhân tạo phục vụ người dân.
Đáng chú ý, những tồn tại trong khu đất này đã bị UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ (thời điểm chưa sáp nhập) kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, đến nay không hiểu vì sao vẫn còn tồn tại?
Việc xây dựng các nhà xưởng tạm bợ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân mà còn gây mất mỹ quan đô thị và nhiều hệ lụy khác kèm theo.
Trước thông tin trên, ngày 19/8/2025, PV có phản ánh nội dung này lên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), ngày 20/8, PV nhận được thông báo phản hồi sự việc đã được giao cho Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị - phường Cầu Giấy xử lý. Tuy nhiên, đã hơn 10 ngày trôi qua, PV chưa nhận được phản hồi về phản ánh trên.
Theo tìm hiểu của PV, ngày 21/8, UBND, Ban chỉ đạo 197 phường Cầu Giấy tổ chức ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.
Đợt ra quân lần này nhằm siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và Ban chỉ đạo 197 phường Cầu Giấy, đồng thời tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành của người dân.
Hoạt động này không chỉ đơn thuần là xử lý vi phạm mà còn góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp, an toàn cho nhân dân và du khách khi đến với Cầu Giấy.
Theo kế hoạch, UBND phường Cầu Giấy sẽ tổ chức 3 đợt cao điểm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước. Mỗi đợt cao điểm là một chiến dịch tổng lực, đồng bộ, có sự tham gia của chính quyền, lực lượng Công an, các phòng ban chuyên môn, đoàn thể và nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết lập trật tự, kỷ cương đô thị một cách bền vững.
Cụ thể, Giai đoạn 1: Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, dự kiến từ ngày 20/8 - 9/9. Giai đoạn 2: Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, dự kiến thực hiện từ ngày 1/10 - 15/10. Giai đoạn 3: Dịp Tết Dương lịch năm 2026, dự kiến từ ngày 20/12/2025 - 10/1/2026.
Về trật tự đô thị, UBND phường tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện trái phép, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo sai chuẩn, giải tỏa bến bãi, điểm trông giữ phương tiện không phép... Mục tiêu là trả lại vỉa hè, lòng đường sạch đẹp, thông thoáng cho người đi bộ, đồng thời tạo dựng hình ảnh một đô thị văn minh, trật tự.
"Về trật tự xây dựng, phường Cầu Giấy tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất công, đất nông nghiệp, đất dự án chưa triển khai để xây dựng trái phép hoặc sai mục đích" - kế hoạch nêu rõ.
Theo kế hoạch, UBND phường Cầu Giấy tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc sử dụng đất công, đất nông nghiệp, đất dự án chưa triển khai để xây dựng trái phép hoặc sai mục đích, thế nhưng những gì đang diễn ra tại khu đất gần đường Hoàng Quán Chi vẫn tồn tại nhiều nhà xưởng, sân bóng đá, địa điểm rửa xe. Thiết nghĩ cơ quan chức năng phường Cầu Giấy cần kiểm tra, xử lý nghiêm.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Video loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy, Hà Nội:
