Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

21 giờ trước

Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.