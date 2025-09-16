Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháy nhà xưởng trên đất nông nghiệp khiến 4 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội) khiến 4 người tử vong, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo UBND TP Hà Nội, khoảng 4 giờ 43 phút sáng 16/9/2025, một vụ cháy lớn xảy ra tại lán tạm sản xuất cơ khí trên đất nông nghiệp thuộc thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 4 người chết.

Công trình nhà xưởng nơi xảy ra vụ cháy ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín,, TP Hà Nội.

Để xử lý vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an TP chủ trì phối hợp với UBND xã Thường Tín và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định.

Sở Y tế cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực xảy ra cháy. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo UBND TP để chỉ đạo.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt điểm các cơ sở lán tạm, công trình xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện theo Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 25/8/2022.

Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

UBND các xã, phường trên địa bàn TP được yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH); tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC.

Đồng thời vận động các cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống dữ liệu PCCC; khuyến khích 100% hộ dân trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm, trang bị dụng cụ, phương tiện thoát nạn.

UBND Thành phố nhấn mạnh phải kiên trì tuyên truyền để người dân không sinh sống, làm việc tại các khu nhà trọ, cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo nêu trên.

