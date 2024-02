Hà Nội: Hơn 1 tháng có hơn 14 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2024 đến ngày 15/02, thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT Thủ đô đã phát hiện và xử lý 52.457 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; tạm giữ 15.826 phương tiện và 31.403 bộ giấy tờ các loại; tước giấy phép lái xe 9.342 trường hợp, trong đó xử lý 14.294 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua đó, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định của pháp luật, tạo bước chuyển biến lớn để hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia – không lái xe".

Các tổ 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 174 vụ việc, bắt giữ 188 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao hơn 600 gói, viên nghi ma tuý và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy tờ, phương tiện có liên quan cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết, xử lý theo qui định.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 15/2, lực lượng CSGT Hà Nội xử lý 14.294 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - (ảnh CAHN).

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, trọng tâm vào các chuyên đề: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh; xử lý xe tự dóng, tự chế chở hàng hóa cồng kềnh; người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn; phòng chống tội phạm đường phố; chống đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rồi trật tự công cộng.

Cùng với, đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm để góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, tạo tính lan tỏa tích cực trong xã hội.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân năm 2024, Phòng CSGT đã tham mưu cho Công an TP Hà Nội tổ chức họp các đơn vị liên quan để phân tích, quán triệt và giao nhiệm vụ với tinh thần thực hiện tất cả các biện pháp có thể, đẩy mạnh kế hoạch phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại đường dây nóng, tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội" để phòng ngừa ùn tắc, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn TP.

Lực lượng 141 phát hiện, xử lý thanh thiếu niên mang theo hung khí khi tham gia giao thông - (ảnh CAHN).

Trong công tác chỉ huy điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc, Phòng CSGT yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát phương án 04 của Công an TP, điều tiết, phân luồng, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm ra vào Thủ đô, các tuyến kết nối với bến xe, nhà ga, sân bay, nơi diễn ra lễ hội,... thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ người dân đi lại, vui chơi đón Xuân và quay trở lại Thành phố.

Duy trì và phát huy hiệu quả của các tổ công tác 141, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố. Thông qua kiểm tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng ngừa đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng,... bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - (ảnh CAHN).

Trong hoạt động tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội triển khai thực hiện phương án, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và các lực lượng Cảnh sát khác như: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn 24/24h trên các tuyến quốc lộ trọng điểm đoạn qua địa bàn Hà Nội.

Tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe "cơi nới" thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông.

Xem thêm video đang được quan tâm: