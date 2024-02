Ngày mùng 3 Tết, hơn 5.500 người vi phạm nồng độ cồn

Ngày mùng 3 Tết, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 11.466 trường hợp vi phạm, tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa thông tin, trong ngày mùng 3 Tết (12/2), trên cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 27 người, bị thương 67 người. So với ngày 11/2, giảm 23 vụ TNGT, giảm 1 người chết, giảm 20 người bị thương.

Cũng trong ngày mùng 3 Tết, Cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.468 trường hợp vi phạm. Trong đó, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỷ 618 triệu đồng; tạm giữ 254 ô tô, 6.241 mô tô và 24 phương tiện khác.

Ngoài ra, CSGT các địa phương cũng tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.691 trường hợp vi phạm tốc độ và 11 trường hợp về ma tuý.

Thông tin từ Bộ Y tế, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông từ 7 giờ ngày 8/2 đến 7 giờ ngày 11/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng). Có tổng cộng 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm 17 ca (hơn 20%) so với Tết Quý Mão 2023.

Về tình hình khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông, trong khoảng thời gian này có tổng cộng 9.920 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023, trong đó số lượng ca khám cấp cứu chiếm 6,6%.

Số trường hợp phải nhập viện là 4.787 trường hợp (chiếm 48,3% tổng số ca), tăng 9,6% so với Tết Quý Mão 2023.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, từ ngày 8 đến 11/2 đã có 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có tử vong.

Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, trong đó 24 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi.

Hiền Lê (SHTT)