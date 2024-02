Hà Nội: Khởi tố nam thanh niên vận chuyển trái phép hơn 8,5 kg pháo nổ

Đối tượng Ngô Bình Minh cùng tang vật. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 16/2, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bình Minh (SN 2000, HKTT: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, khoảng 12h ngày 31/1/2024, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và chức vụ, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Công an thị trấn Quang Minh làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên tuyến đường Võ Văn Kiệt thuộc địa phận thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội phát hiện đối tượng Ngô Bình Minh điều khiển xe máy BKS: 2921-511.xx, đang vận chuyển 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng, kiểm tra phát hiện bên trong bao tải chứa 6 khối hộp là pháo hoa nổ có trọng lượng là 8,53kg.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Ngô Bình Minh.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, ngày 2/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Bình Minh về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm".

Hiện, Công an huyện Mê Linh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.