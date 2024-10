Hà Nội: Kịp thời cứu sống nam thanh niên uống thuốc ngủ tự tử nhờ bài viết trên mạng xã hội

Ngày 11/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 2/10 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung “Xin lỗi bố mẹ anh chị con không muốn sống nữa. Con xin lỗi giờ bố mẹ biết chắc con cũng uống hết một đống thuốc ngủ rồi. Con giờ ngủ ngon lắm bố mẹ đừng lo cho con nhé…”.

Nạn nhân được xác định đã uống một vỉ thuốc ngủ khoảng 12 viên. Ảnh minh họa

Nhận định thông tin có tính chất phức tạp, cần sớm ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương rà soát, xác định danh tính chủ tài khoản là cháu P.N (SN 2007; thuê trọ tại: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an phường Dương Nội tiếp cận địa điểm cháu N. thuê trọ. Khi đến nơi, lực lượng phát hiện N. đang nằm mê man, mặt tái nhợt. Ngay lập tức, lực lượng đã đưa cháu N. cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Do được cấp cứu kịp thời, sức khoẻ cháu N. đã ổn định. Qua trao đổi với gia đình được biết tối ngày 1/10, cháu N. đi liên hoan với bạn bè, sau đó bị gia đình la mắng, nên đã dại dột tìm cách tự tử.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo gia đình và nhà trường cần thường xuyên động viên, quan tâm đến tâm lý của trẻ, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý, tình cảm của trẻ để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những sự việc đáng tiếc, đau lòng.

Vụ vợ chồng cho 2 con uống thuốc ngủ rồi tự tử khiến 3 người tử vong: Hành vi quá tàn nhẫn, ngoài sức tưởng tượng GĐXH - Do thất nghiệp và buồn chuyện gia đình, vợ chồng Tiến mua thuốc ngủ về để cả nhà uống tự tử. Hậu quả vụ việc khiến vợ và 2 con Tiến tử vong.

Xem thêm video được quan tâm: