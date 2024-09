Hà Nội: Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân tự tử

Ngày 24/9, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) cho biết, mới đây đơn vị cùng với người dân đã cứu sống một người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân tự tử.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng ngày 23/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo về vụ việc một người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng.

Người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân được người dân và lực lượng chức năng ứng cứu.

Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo chỉ huy ca trực và điều động 1 xe cứu nạn đến hiện trường. Đồng thời, Công an phường Phú Thượng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông và các lực lượng chức năng khác của thành phố Hà Nội cũng được huy động để phối hợp ứng cứu.

Rất may mắn, người đàn ông nhảy cầu đã được một tàu chở cát đang lưu thông trên sông kịp thời cứu vớt lên thuyền. Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Tây Hồ đã tiếp nhận nạn nhân và bàn giao cho Công an phường Phú Thượng để xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh N.N.C. (SN 1985, trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được xác định là do mâu thuẫn với vợ trong cuộc sống gia đình.

