Giải cứu thành công người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử, biết lý do vừa giận vừa thương

Ngày 1/3, Công an phường Bến Nghé phối hợp Công an Q.1 (TP.HCM) cùng Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã thuyết phục, giải cứu thành công người phụ nữ có ý định nhảy cầu Ba Son (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) tự tử.

Người này sau đó được xác định là chị P.T.D (36 tuổi, quê Phú Quốc, Kiên Giang, ngụ tại quận 6, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 11h ngày 1/3, người dân phát hiện chị D. đứng thẫn thờ trên cầu Ba Son. Sau đó, chị này ôm theo túi đồ, trèo qua lan can cầu với ý định nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé phối hợp với Công an quận 1 cùng Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP.HCM) triển khai lực lượng trên cầu và điều một ca nô dưới sông Sài Gòn, trang bị áo phao, phương án cứu hộ.

Tại đây, Công an phường Bến Nghé vừa vận động, thuyết phục chị D. từ bỏ ý định tự tử, vừa bố trí lực lượng tiếp cận ngăn chặn và đưa người này vào trong an toàn.

Qua làm việc với Cơ quan chức năng, bước đầu chị D. cho biết, do buồn chuyện gia đình nên suy nghĩ dại dột.

Sau khi làm việc với chị D., lực lượng chức năng đã liên hệ với thân nhân đến tiếp nhận chị về.