Hà Nội: Lật thuyền câu cá giữa hồ Định Công, 2 người tử vong thương tâm

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GĐXH - Tối 18/10, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại hồ điều hòa Định Công (phường Định Công, Hà Nội) khiến 2 người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 18/10/2026, tại khu vực hồ điều hòa Định Công (phường Định Công, Hà Nội) đã xảy ra một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Một nhân chứng là người câu cá tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông N.X.T. (45 tuổi, quê quán tại Bắc Ninh) đã chèo thuyền ra khu vực giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá. Trong quá trình thao tác, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến ông T. rơi xuống nước.

Hà Nội: Lật thuyền câu cá tại hồ Định Công khiến hai người tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NDCC

Phát hiện sự việc, ông N.N.B. (46 tuổi, quê quán tại Thanh Hóa) đang ngồi câu cá trên bờ đã ngay lập tức nhảy xuống hồ để ứng cứu. Tuy nhiên, do điều kiện dưới nước phức tạp và đuối sức, cả hai người đã bị dòng nước nhấn chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã sử dụng lưới và dây chuyên dụng để rà soát toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn.

Hà Nội: Lật thuyền câu cá tại hồ Định Công khiến hai người tử vong thương tâm - Ảnh 2.

Vụ việc khiến 2 người tử vong thương tâm. 

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể của cả hai nạn nhân, đưa vào bờ và bàn giao cho Công an phường Định Công xử lý theo quy định. 

Đáng chú ý, ghi nhận tại khu vực xung quanh hồ cho thấy có rất nhiều biển cảnh báo được cắm bởi Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và UBND phường Định Công với nội dung rõ ràng: “Không: câu cá; vứt rác, phế thải xuống hồ; tắm, bơi lội, chèo thuyền trên hồ”. Mặc dù vậy, tại khu vực ven hồ vẫn có nhiều thuyền nhỏ được để sẵn để phục vụ cho việc ra hồ thả mồi câu cá.

Hiện tại, nguyên nhân chi tiết của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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