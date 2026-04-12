Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nước
Trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3) đã dũng cảm lao ra vùng nước xoáy, kịp thời cứu sống hai người gặp nạn.
Ngày 12/4, anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, đại diện Đoàn phường cùng thôn đã trao giấy khen và phần quà động viên em Võ Hoàng Thành , học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 10/4, khi đang dạo biển, Thành phát hiện 3 người chới với giữa khu vực có dòng nước xoáy nguy hiểm. Không chần chừ, em nhanh chóng mượn phao của người dân rồi bơi ra ứng cứu.
Dù sóng lớn liên tục đánh ngược, Thành vẫn nỗ lực tiếp cận và lần lượt đưa được hai nạn nhân vào bờ an toàn. Người còn lại do kiệt sức và dòng nước chảy xiết nên không thể cứu kịp.
Tại buổi trao thưởng, Đoàn phường Vinh Lộc ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm , không quản hiểm nguy của Thành, xem đây là tấm gương sáng về lòng nhân ái và kỹ năng xử lý tình huống trong cộng đồng. Đơn vị cũng kỳ vọng hành động này sẽ được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong thanh thiếu niên.
Được biết, Thành là học sinh chăm ngoan, có trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Gia đình em thuộc diện khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.
Những ngày qua, Nghệ An xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều học sinh tìm đến sông, hồ, biển để tắm giải nhiệt. Chỉ trong 3 ngày, địa phương đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp học sinh tử vong do đuối nước, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn trong mùa hè.
Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thươngĐời sống - 4 giờ trước
Ngày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ khiến 7 người thương vong.
Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 tại phường Thanh Liệt đã bị "xẻ thịt" để làm sân thể thao. Sự tồn tại của công trình trái phép này đang đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.
Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCDĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Những con giáp sạch sẽ dưới đây luôn thường xuyên thu dọn nhà cửa. Nhờ vậy, không gian sống của họ luôn gọn gàng, trong lành.
Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2026 không?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, đất quy hoạch là diện tích đất thuộc không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương… Làm thế nào để nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch?
3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi giàĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.
Cụm công nghiệp hơn 265 tỷ đồng ở Thái Nguyên sau 1 năm triển khai hiện ra sao?Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi khởi công, Cụm công nghiệp Yên Lạc (xã Yên Lạc, nay là xã Phú Lương) đang dần hình thành với mặt bằng được san gạt trên diện rộng, hệ thống đường nội bộ, mương thoát nước và nhà điều hành từng bước hoàn thiện, tạo diện mạo rõ nét cho dự án có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng.
Ninh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý YênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.
Những con giáp cứ nhắc đến chuyện cưới xin là 'né', chỉ mê kiếm tiền và xây dựng sự nghiệpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đặt sự nghiệp và ổn định tài chính lên trước, vì vậy khi nhắc đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, họ thường tìm cách "lảng tránh".
Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.
Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026, các quy định của Luật Đất đai 2024 đã đi vào thực tế một cách ổn định. Theo đó Nghị quyết 254/2025/QH15 đã bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?
5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớnĐời sống
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận mệnh đặc biệt, từ trung niên tài lộc dồi dào và gia đình viên mãn.