Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).
Chiều 30/6, thông tin từ UBND xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương đang khẩn trương huy động các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm một trường hợp nghi mất tích do đuối nước xảy ra trên địa bàn thôn Phiêng Phường.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, chính quyền xã Thượng Minh nhận được tin báo từ thôn Phiêng Phường về việc cháu H.T.K (SN 2018, trú tại thôn Nà Niềng, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) trong thời gian về chơi tại nhà ông ngoại ở thôn Phiêng Phường đã đi câu cá và nghi bị trượt chân xuống suối, nước cuốn trôi.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Thượng Minh đã khẩn trương huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cùng cán bộ thôn và đông đảo người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Do địa hình khu vực xảy ra sự việc phức tạp, dòng nước chảy xiết sau những ngày mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã chia thành nhiều tổ, rà soát dọc hai bên bờ suối, khu vực hạ lưu và những vị trí có khả năng nạn nhân bị mắc kẹt, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm.
Công an xã Thượng Minh cũng đã báo cáo vụ việc đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên để đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên dụng hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời thông báo đến gia đình và người dân.
Qua vụ việc trên, chính quyền xã Thượng Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè; tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao, hồ hoặc đi câu cá, vui chơi tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện mưa lũ, nước dâng cao, dòng chảy mạnh nhằm phòng ngừa những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
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