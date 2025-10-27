Hà Nội: Cô gái cởi bỏ quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái không mặc quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm và chết đuối. Đáng nói, tài khoản đăng tải bài viết cho rằng khi cô gái này nhảy xuống hồ, có nhiều người đứng xem sự việc mà không ai xuống cứu nạn nhân, tới khi cô gái tử vong mới có 2 người xuống vớt cô gái lên bờ.

Hình ảnh cô gái bơi ra giữa hồ được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ video

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/10, UBND phường Hoàn Kiếm đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội. Theo đó, sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 7h ngày 25/10/2025, thời điểm trên, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện nhà số 9 Hàng Khay) phát hiện 1 phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang bơi dưới hồ, đã kêu gọi người giúp đỡ.

Công an phường đã liên hệ lực lượng cứu hộ Đội 7 PCCC - CATP và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Công an phường, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cùng người dân đã vận động người phụ nữ di chuyển vào bờ; tuy nhiên, người phụ nữ không vào bờ mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Đội viên đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên và đưa vào bờ trong tình trạng khỏa thân.

Lực lượng cứu hộ Đội 7 PCCC&CNCH và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu tại chỗ đối với người phụ nữ trên và đưa vào Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức cho biết nạn nhân đã không qua khỏi.

UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.