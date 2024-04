Hà Nội: Nghi chồng chở nhân tình, người phụ nữ dùng gạch đập kính ô tô

Sáng 14/4, trao đổi với phóng viên Dân trí , lãnh đạo Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa mời ba người có liên quan đến sự việc "đánh ghen" trên phố Trần Phú - Chu Văn An, xảy ra vào khoảng 22h hôm qua (13/4) lên cơ quan công an để làm việc.

Người phụ nữ dùng gạch đập kính ô tô (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tại cơ quan công an, người đàn ông cầm lái ô tô thừa nhận người phụ nữ có hành vi gây rối là vợ mình. Thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông và một người khác ngồi trong xe, họ không có hành động gì. Chúng tôi đang lập hồ sơ xử lý chị vợ do có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, đêm 13/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip cho rằng một người phụ nữ đánh ghen trên phố Trần Phú thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

Người phụ nữ đưa tấm ảnh chồng mình và các con cho nhiều người cùng xem (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ chặn một chiếc ô tô con trên đường Trần Phú. Phía trong ô tô là một người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái.

Đỉnh điểm của sự việc, người phụ nữ này liên tiếp dùng gạch đập cửa kính ô tô. Trong khi đó, hai người phía trong xe cố thủ và không ra ngoài.

Sau khi lấy gạch đập kính ô tô, người phụ nữ đưa điện thoại của mình cho nhiều người dân chứng kiến và nói rằng: "Đây là chồng tôi, có cả các con tôi".

Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được thông tin, Công an phường Điện Biên đã có mặt để giải tán đám đông.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.