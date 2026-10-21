Hà Nội: Tạm giữ nam sinh hành hung giáo viên trên bục giảng

Liên quan vụ nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) hành hung cô giáo trên bục giảng, trên Báo Lao động, đại diện Công an xã Nội Bài cho biết, lực lượng Công an đã bắt giữ nam sinh này.

Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nam học sinh có hành vi tác động vào vùng đầu cô giáo ngay trên bục giảng.

Hình ảnh nam sinh hành hung giáo viên (ảnh cắt từ clip).

Khi nữ giáo viên lùi dần về phía bàn, nam sinh này tiến đến gần và tiếp tục tác động vào người nữ giáo viên. Sự việc chỉ dừng lại khi một số học sinh khác lao vào can ngăn.

Theo ghi nhận, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11h ngày 19/10, trong một tiết học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Cũng theo nguồn tin từ Báo Lao động, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đã làm việc trực tiếp với cơ quan Công an ngay sau khi sự việc xảy ra để phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc về các phòng ban của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Các nội dung liên quan đang được xác minh, làm rõ, do đó nhà trường chưa thể trao đổi hay xác nhận các tình tiết cụ thể ở thời điểm này. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.