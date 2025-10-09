Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp
GĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.
Theo Báo Đắk Lắk Điện tử, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa có văn bản số 1571/NGCBQLGD-VP ngày 8/10/2025 gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp.
Công văn nêu rõ, Bộ GD-ĐT nhận được phản ánh qua báo chí về việc sáng 3/10/2025, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô) hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.
Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.
Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên về Bộ GD-ĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 14/10/2025. Trong đó làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.
Trước đó, Bộ GD&ĐT nhận được phản ánh qua báo chí về việc vào sáng ngày 3/10/2025, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.
Theo TPO, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) đang làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu. Tại đây, thầy Sinh nhắc nhở ông Đàng Tảng (giáo viên dạy Toán của trường) về việc đỗ xe sai vị trí quy định.
Thay vì tiếp thu, ông Tảng phản ứng dữ dội, dùng lời lẽ đe dọa và hai lần dùng tay bóp mạnh vào cổ khiến thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Nhà trường đã ghi lại hình ảnh thương tích và gửi kèm theo văn bản báo cáo đến các cơ quan chức năng.
Trong báo cáo, Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định, hành vi của thầy Đàng Tảng không chỉ xâm hại thân thể và tinh thần đồng nghiệp mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục cần sự an toàn và gương mẫu từ đội ngũ nhà giáo.
Ngoài sự việc trên, nhà trường cũng phản ánh rằng ông Tảng thường xuyên có thái độ hung hăng, thiếu hợp tác, không tôn trọng đồng nghiệp và học sinh. Ông nhiều lần tự ý bỏ họp, vi phạm quy chế làm việc, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và tổ chức trong trường.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD&ĐT và Công an xã Ea Ô vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Sau khi tiếp nhận báo cáo từ trường, Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản số 967/SGDĐT-TCCB ngày 7/10/2025 gửi Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc xử lý vụ việc xảy ra tại khuôn viên nhà trường.
Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết, theo hồ sơ, ông Tảng đã nhiều lần bị kỷ luật. Trước khi được điều chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng từng giảng dạy tại Trường THPT Trần Nhân Tông và bị kỷ luật, khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm và tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp...
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 24 phút trước
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.
Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026Giáo dục - 11 giờ trước
Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.
Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 22 giờ trước
GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?
TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐTGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.
Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏeGiáo dục - 1 ngày trước
Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.
Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dụcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giớiGiáo dục - 2 ngày trước
Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.
Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An GiangGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phíGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐTGiáo dục
GĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.