Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp

Theo Báo Đắk Lắk Điện tử, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa có văn bản số 1571/NGCBQLGD-VP ngày 8/10/2025 gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Công văn nêu rõ, Bộ GD-ĐT nhận được phản ánh qua báo chí về việc sáng 3/10/2025, một thầy giáo dạy Toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô) hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.

Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên về Bộ GD-ĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 14/10/2025. Trong đó làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Thầy Sinh bị đồng nghiệp hành hung tại sân trường. Ảnh: TPO

Theo TPO, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) đang làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh và giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu. Tại đây, thầy Sinh nhắc nhở ông Đàng Tảng (giáo viên dạy Toán của trường) về việc đỗ xe sai vị trí quy định.

Thay vì tiếp thu, ông Tảng phản ứng dữ dội, dùng lời lẽ đe dọa và hai lần dùng tay bóp mạnh vào cổ khiến thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Nhà trường đã ghi lại hình ảnh thương tích và gửi kèm theo văn bản báo cáo đến các cơ quan chức năng.

Trong báo cáo, Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định, hành vi của thầy Đàng Tảng không chỉ xâm hại thân thể và tinh thần đồng nghiệp mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục cần sự an toàn và gương mẫu từ đội ngũ nhà giáo.

Ngoài sự việc trên, nhà trường cũng phản ánh rằng ông Tảng thường xuyên có thái độ hung hăng, thiếu hợp tác, không tôn trọng đồng nghiệp và học sinh. Ông nhiều lần tự ý bỏ họp, vi phạm quy chế làm việc, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và tổ chức trong trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD&ĐT và Công an xã Ea Ô vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Sau khi tiếp nhận báo cáo từ trường, Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản số 967/SGDĐT-TCCB ngày 7/10/2025 gửi Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc xử lý vụ việc xảy ra tại khuôn viên nhà trường.

Lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết, theo hồ sơ, ông Tảng đã nhiều lần bị kỷ luật. Trước khi được điều chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng từng giảng dạy tại Trường THPT Trần Nhân Tông và bị kỷ luật, khiển trách do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm và tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp...

