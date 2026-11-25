Phạm Hải Đăng đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT, lọt top 1% cao nhất thế giới trong kỳ thi ngày 7/11 mới đây, chỉ một tháng sau khi đạt mức 1540 điểm. Đằng sau kết quả ấy là quá trình luyện tập bền bỉ, không bỏ cuộc và rèn luyện tư duy phản biện nhờ ôn luyện hàng trăm chuyên đề biến thể nâng cao.

Hải Đăng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống hiếu học. Những năm học tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành, Đăng dần phát hiện niềm yêu thích với tiếng Anh. Nam sinh tích cực ôn luyện và lần lượt trúng tuyển lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và Trường THPT chuyên Chu Văn An. Đăng quyết định theo học lớp chuyên Anh tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Em Phạm Hải Đăng, vừa xuất sắc đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, lọt top 1% cao nhất thế giới.

Từ nền tảng tiếng Anh, nam sinh tiếp tục tìm hiểu bài thi SAT - kỳ thi chuẩn hóa được nhiều trường đại học sử dụng trong tuyển sinh. Tháng 8/2025, Đăng bắt đầu làm quen với SAT, nhưng thời điểm ấy, em chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý những câu hỏi đòi hỏi suy luận phức tạp.

“Những câu hỏi có logic hóc búa, yêu cầu suy luận trong thời gian ngắn khiến em choáng ngợp. Em nhận ra việc có vốn tiếng Anh tốt chưa đồng nghĩa với khả năng giải quyết hiệu quả các dạng câu hỏi SAT”, chàng trai kể.

Nâng điểm 1540 lên 1600 trong một tháng

Khi bắt đầu luyện SAT, Hải Đăng đặt mục tiêu đạt 1600 điểm tuyệt đối. Em dự kiến thi ba đợt vào tháng 10, 11 và 12/2026 để có thêm cơ hội hoàn thành mục tiêu.

Kỳ thi tháng 10, Đăng đạt 1540 điểm. Chỉ một tháng sau, trong kỳ thi ngày 7/11, em đạt 1600/1600, với 800 điểm ở phần Đọc và Viết (Reading and Writing) và 800 điểm ở phần Toán (Math).

“Ngay khi nhận được điểm số, em cũng rất vui sướng, bất ngờ và nhẹ nhõm khi đã hoàn thành sớm mục tiêu của bản thân”, Đăng nói.

Nam sinh cho biết, điều ý nghĩa hơn cả điểm số là những kỹ năng và trải nghiệm tích lũy trong quá trình ôn luyện. Để cải thiện phần Đọc và Viết, đặc biệt là những câu hỏi khó ở module 2, Đăng thay đổi cách tiếp cận. Thay vì đọc SAT như đoạn tiếng Anh thông thường, em chủ động xác định các đối tượng chính trong bài, tìm mối quan hệ giữa chúng và xây dựng một “phương trình logic” cho toàn bộ lập luận.

Tùy yêu cầu của câu hỏi, Đăng điền thông tin còn thiếu, ngoại suy kết quả, tìm điểm bất hợp lý hoặc xác định yếu tố giúp lập luận vận hành chính xác.

“Em không coi đọc SAT như đọc tiếng Anh thông thường nữa vì dễ bị mông lung, để rồi phải đọc lại nhiều lần”, Đăng cho biết.

Trong giai đoạn ôn tập trở lại từ tháng 10/2026, thay vì chỉ làm trọn đề như trước, Đăng tập trung vào điểm yếu của bản thân là những câu hỏi có lập luận lạ. Em luyện gần hết hơn 300 module variations (chuyên đề/ biến thể Đọc hiểu nâng cao) trong tài khoản học tập. Đây là những dạng bài biến đổi, giúp em tiếp xúc với nhiều cách đặt vấn đề và chuỗi lập luận khác nhau.

Với phần Toán, Đăng ôn quyển tổng ôn Level 3 trong khóa C để củng cố mục tiêu 800 điểm. Về từ vựng, em không học flashcard mà luyện qua các câu hỏi do thầy cung cấp trên nhóm Facebook SAT Success Squad - Tự học.

Theo Hải Đăng, phần khó nhất của SAT là khoảng 5 câu biến thể khó ở module 2. Những câu này thường yêu cầu thí sinh thiết lập phương trình logic nhanh và chính xác trong thời gian ngắn.

Đề thi liên tục xuất hiện những câu hỏi mới, đôi khi có cách lập luận khiến em chưa hiểu ngay hướng đi. Để chuẩn bị, Đăng cố gắng làm quen với các chuỗi logic thường gặp trong những dạng bài nghiên cứu, quan sát hoặc thí nghiệm thông qua luyện chuyên đề nâng cao và đề thi thật.

Trong giai đoạn nước rút, Đăng có những ngày thức dậy từ 5h để làm chuyên đề hoặc chuyên đề biến thể trước khi đến trường. Buổi tối, em học từ 20h đến 22h rồi đi ngủ.

Trong khoảng 20 ngày giữa tháng 10 và tháng 11, Đăng vẫn đều đặn luyện đề. Mỗi ngày, em có thể sai trên dưới 10 câu, đôi lúc cảm thấy dường như không tiến bộ. “Nhìn lại, em vẫn luôn hàng ngày bước từng bước nhỏ đến mục tiêu”, Đăng chia sẻ.

Nam sinh cho rằng thành tích 1600 SAT không đến từ khoảnh khắc bất ngờ, mà là kết quả của quá trình tích lũy từng chút một, ngay cả khi chưa nhìn thấy thành quả.

“Điều ấn tượng nhất là tinh thần phản biện”

Nhận xét về học trò, thầy Nghiêm Đức An, người đồng hành hướng dẫn ôn luyện, cho biết Hải Đăng đạt 1600 SAT trong kỳ thi ngày 7/11, chỉ một tháng sau khi đạt 1540 ở kỳ thi tháng 10/2026. Theo thầy, kết quả này hoàn toàn xứng đáng với năng lực của nam sinh.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở cậu học trò Chuyên Ngoại ngữ này không chỉ là nền tảng kiến thức, mà là thái độ học tập cực kỳ nghiêm túc: em luôn chủ động ngồi bàn đầu, giữ sự tập trung cao độ và đặc biệt là có tinh thần phản biện rất sắc bén”, thầy Đức An nhận xét.

Hải Đăng và thầy Đức An.

Trong lớp, Đăng không tiếp nhận kiến thức một cách thụ động mà thường xuyên đặt câu hỏi, đào sâu logic của từng lập luận. Theo thầy An, sự kỷ luật và tinh thần không ngại thử thách giúp em liên tục vượt qua những giới hạn của bản thân, từ 1480 lên 1540 và cuối cùng đạt 1600 điểm tuyệt đối.

Bên cạnh điểm số, Hải Đăng cho rằng quá trình luyện SAT giúp em phát triển khả năng nội suy, ngoại suy thông tin và đánh giá tính xác thực, khả thi của các chuỗi logic. Em cũng hình thành thói quen chủ động kiểm chứng, kết nối thông tin mới tiếp thu và hệ thống hóa kiến thức.

Là người yêu thích đọc các tạp chí như Aeon hay Nature, Đăng nhận thấy những kỹ năng xử lý thông tin từ SAT có thể trở thành hành trang khi tiếp cận các góc nhìn và tri thức mới.

“Em tin chắc đây sẽ là bản lề để em đạt được những mục tiêu lớn trong tương lai”, Phạm Hải Đăng chia sẻ.