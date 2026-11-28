Giải bài toán đô thị thông minh bằng AI, IoT và robot tự hành

Vòng Chung kết quốc tế AIROC 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ là cơ quan thường trực), diễn ra ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Sự kiện thu hút khoảng 200 đội tuyển đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan, với tổng số người tham dự dự kiến trên 1.500 người.

Vòng Chung kết quốc tế AIROC 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức.

Cuộc thi có sự bảo trợ của Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Hội Tự động hóa Việt Nam; Công ty Cổ phần Công nghệ DTT đảm nhiệm vai trò đơn vị chuyên môn.

Với chủ đề "Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050", AIROC 2026 đặt các thí sinh vào bối cảnh siêu đô thị tương lai phải ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai trò kỹ sư trưởng, học sinh trực tiếp điều phối robot tự hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật phân tích nhằm khôi phục môi trường đô thị.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được xây dựng theo định hướng Physical AI (Trí tuệ nhân tạo vật lý) với tinh thần "Code to Think" (lập trình để tư duy). Thay vì lắp ráp và điều khiển robot theo các câu lệnh có sẵn, thí sinh phải vận dụng cảm biến để nhận biết môi trường, viết thuật toán ra quyết định và kết nối thiết bị qua IoT. Nội dung thi đấu cũng gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về sức khỏe, đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

5 bảng đấu và dấu ấn nền tảng robot "Make in Vietnam"

Tại Vòng Chung kết quốc tế, các đội tuyển tranh tài ở 5 bảng thi phân theo độ tuổi và trình độ:

4 bảng Regular: Sơ cấp (Explorer, 6–9 tuổi), Trung cấp (Creator, 9–12 tuổi), Cao cấp (Innovator, 11–15 tuổi) và Ưu tú (Master, 15–18 tuổi). Thí sinh thi đấu hai vòng, mỗi lượt chính thức kéo dài 2 phút trên sa bàn; riêng hai bảng Cao cấp và Ưu tú có thêm thử thách phân tích dữ liệu. Mỗi bảng trao 1 giải Vô địch, 1 Á quân 1 và 1 Á quân 2 với tổng giá trị giải thưởng 3.900 USD.

Bảng Mở (Open Category, 13–20 tuổi): Các đội thi theo hình thức dự án, trực tiếp thuyết trình và vận hành giải pháp robot trước hội đồng gồm 3 giám khảo quốc tế.

Điểm nhấn đáng chú ý tại AIROC 2026 là toàn bộ các bảng đấu đều sử dụng robot Leanbot.

Điểm nhấn đáng chú ý tại AIROC 2026 là toàn bộ các bảng đấu đều sử dụng robot Leanbot – sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn nền tảng robot do doanh nghiệp trong nước phát triển.

Leanbot tích hợp Robotics, IoT và AI trên cùng một nền tảng, kết hợp hệ sinh thái Pythaverse và công nghệ Digital Twin (Bản sao số), cho phép học sinh lập trình và chạy thử thuật toán trong môi trường mô phỏng trước khi vận hành thực tế. Học sinh tiểu học sử dụng dòng Leanbot Standard để làm quen với tư duy lập trình cơ bản; học sinh trung học tiếp cận dòng Leanbot IoT để thu thập, phân tích dữ liệu cảm biến và xử lý các bài toán phức tạp hơn.

Các em học sinh tham gia thi đấu tại sự kiện.

AIROC có tiền thân là Robothon – sân chơi Robotics quốc tế khởi xướng tại Malaysia với gần 20 năm phát triển. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức đổi tên thành AIROC nhằm nhấn mạnh việc tích hợp sâu hơn các nội dung về AI và IoT, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng công nghệ trẻ và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết hợp quảng bá văn hóa Đất Tổ và trao cờ đăng cai AIROC 2027

Song song với các trận tranh tài, trong ngày 29/11, Ban Tổ chức triển khai chương trình STEM Carnival ngay tại khu vực sân trước Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Không gian sự kiện gồm các gian hàng giáo dục, khoa học công nghệ, trưng bày sản phẩm OCOP và quảng bá du lịch địa phương. Các đoàn học sinh và chuyên gia quốc tế cũng có dịp trải nghiệm văn hóa Đất Tổ qua các hoạt động biểu diễn Hát Xoan, cồng chiêng, mặc trang phục dân tộc, gói bánh chưng và giã bánh dày.

Trong Lễ tổng kết và trao giải vào chiều cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ thực hiện nghi thức trao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah (Malaysia). Đoàn đại biểu bang Sabah dự kiến gồm 14 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah dẫn đầu. Hoạt động này mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và bang Sabah trong lĩnh vực giáo dục STEM, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.