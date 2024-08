Hà Nội: Tên trộm bình tĩnh gọi thợ đến mở khóa xe để trộm cắp

Ninh Bình: Một giám đốc quỹ tín dụng bị khởi tố về tội ‘Nhận hối lộ’ GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra trên địa bàn huyện Yên Khánh.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Sơn (SN 2006, trú tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 16/7/2024, Công an phường Hàng Bông tiếp nhận đơn trình báo của anh T (SN 2002, trú tại Hà Giang) về việc bị trộm cắp chiếc xe máy, nhãn hiệu Suzuki Satria, trị giá khoảng 26 triệu đồng, tại trước số 44 Phùng Hưng, phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định và bắt giữ đối tượng trộm cắp là Vũ Hoàng Sơn. Tại Cơ quan Công an, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo đó, tối 14/7/2024, Sơn đến cửa hàng cơm, tại số 44 Phùng Hưng, và chờ đợi cho đến khi cửa hàng đóng cửa, Sơn thấy vẫn còn chiếc xe máy của anh T, để bên ngoài, không có người trông coi. Sau đó, Sơn gọi điện cho thợ sửa khóa đến, nhờ mở khóa xe giúp với lý do bị mất chìa khóa xe. Sau khi mở khóa xong, đối tượng lấy chiếc xe máy này đi về chỗ làm ở Hoài Đức.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.