Hai anh em ruột rủ nhau đi cướp

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hậu (SN 2000) và Nguyễn Thanh Hiếu (SN 2003, cùng quê An Giang) về tội “cướp tài sản”.

Hai đối tượng Hậu, Hiếu.

Hậu là anh ruột của Hiếu, Hậu có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản” vừa ra tù hồi tháng 2/2024.

Không có tiền tiêu xài, Hậu điều khiển xe máy chở Hiếu lưu thông trên quốc lộ 62, đến Km21+300, ấp 3, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì phát hiện anh N.T.P. (SN 2004, quê An Giang) điều khiển xe máy một mình nên vượt lên chặn đầu.

Hai anh em Hậu dùng dao khống chế anh P. cướp xe máy rồi tẩu thoát về TP Tân An. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp với Công an các huyện, trong đó có huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) truy xét bắt giữ được Hậu tại TP Hồ Chí Minh, truy xét bắt giữ Hiếu khi Hiếu đang lẩn trốn ở Châu Thành, An Giang.