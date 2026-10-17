Hai con nhà Võ Hạ Trâm gây chú ý

Mới đây, Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh 2 con là Moon và Milo kèm bộc bạch về việc "đấu tranh tư tưởng rất nhiều với suy nghĩ có nên sinh con thứ 2. "Bây giờ nhìn lại những hình ảnh này, mình biết ơn vì cuộc sống đã cho mình thật nhiều điều quý giá, trong đó có sự hiện diện của 2 thiên thần nhỏ làm cho cuộc sống của gia đình mình ấm cúng hơn, nhiều tiếng cười hơn", Võ Hạ Trâm bộc bạch.