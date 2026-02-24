Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu
GĐXH - Gia đình Võ Hạ Trâm có truyền thống ba đời ăn chay, đặc biệt bố cô đã xuất gia từ năm 2017. Tết 2026, ông từ chùa về sum họp gia đình, quây quần cùng con cháu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Trần Tiểu Vy gây chú ý sau kỳ nghỉ Tết dài bên bố mẹGiải trí - 44 phút trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết 2026 bên bố mẹ, Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trở lại với công việc khiến fan thích thú.
'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ýGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đoàn Văn Hậu du xuân cùng gia đình vợ, nhan sắc mẹ đẻ Doãn Hải My gây sốt vì quá trẻ trung, rạng rỡ, dù đứng cạnh con gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam.
Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu giaXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 2 "Bước chân vào đời" có sự xuất hiện của Mạnh Trường trong vai Trần Lâm - thiếu gia điển trai nhưng lạnh lùng.
Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam AnhXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.
Bị đồn bất hòa với ê-kíp phim 'Mùi phở', Thu Trang khẳng định 'không có mâu thuẫn, hay xích mích nào'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Việc không xuất hiện trong các sự kiện quảng bá phim "Mùi phở" ở Hà Nội đã khiến Thu Trang bị đồn bất hòa với ê-kíp. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải lên tiếng.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượngXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.
Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026Thế giới showbiz - 8 giờ trước
GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.
Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiênXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.
Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân HinhGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Phim "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận tin vui khi được "xuất ngoại" công chiếu tại thị trường nước ngoài.
Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý BìnhGiải trí
GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.