Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu

Thứ ba, 18:30 24/02/2026 | Giải trí
GĐXH - Gia đình Võ Hạ Trâm có truyền thống ba đời ăn chay, đặc biệt bố cô đã xuất gia từ năm 2017. Tết 2026, ông từ chùa về sum họp gia đình, quây quần cùng con cháu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Võ Hạ Trâm đã có một năm 2025 cực kỳ thành công với nhiều dấu ấn và giải thưởng âm nhạc. Nhưng ít ai biết, gia đình cô đã có truyền thống ba đời ăn chay trường, từ ông bà, bố mẹ cho đến chính cô và hai con. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia từ năm 2017, hiện tu tập tại chùa Di Lặc, TP HCM. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nữ ca sĩ cho biết bố cô từ chùa về sum họp gia đình, thăm con cháu.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 2.

Theo Võ Hạ Trâm, mỗi dịp lễ Tết, cô cùng mẹ và các chị em vào chùa thăm ông. Trong những sự kiện quan trọng của gia đình, bố cô cũng sắp xếp thời gian để hiện diện, giữ sự gắn kết với người thân. Tết năm nay, bố Võ Hạ Trâm về nhà từ mùng 1 để chúc Tết, lì xì con cháu.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Ông cho biết cảm thấy phấn khởi khi các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, bình an sau một năm nhiều biến động.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 4.

Các con gái, con rể và cháu ngoại xếp hàng lần lượt nhận lì xì từ ông bà.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 5.

Bố Võ Hạ Trâm cùng 2 cháu ngoại trong đó bé gái là bé Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh 2021 - con gái đầu lòng của nữ ca sĩ và doanh nhân Vikas Chaudhary.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 6.

Con gái Võ Hạ Trâm và ông ngoại. Cô bé được nhận xét là giống bố người Ấn Độ như đúc, cũng thường được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, điệu đà, thông minh và có năng khiếu nghệ thuật.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 7.

Bé Milo, con trai út của Võ Hạ Trâm, nhận lì xì từ ông bà, các cô bác.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 8.

Nhà Võ Hạ Trâm có bốn chị em gái và nhiều cháu gái nên mỗi dịp Tết, mọi người rủ nhau mặc áo dài đồng điệu. Đại gia đình cùng đến chùa Di Lặc - nơi bố của Võ Hạ Trâm tu tập, để thắp hương cầu bình an đầu năm.

Bố Võ Hạ Trâm: Truyền thống ăn chay và sum họp Tết 2026 đầy ý nghĩa - Ảnh 9.

Đại gia đình nhà Võ Hạ Trâm trong dịp Tết 2026. Ca sĩ cho biết, với cô, Tết giản dị là khoảnh khắc được quây quần bên người thân, tận hưởng không khí mùa xuân trong sự an yên.

 

