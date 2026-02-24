Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu

Võ Hạ Trâm đã có một năm 2025 cực kỳ thành công với nhiều dấu ấn và giải thưởng âm nhạc. Nhưng ít ai biết, gia đình cô đã có truyền thống ba đời ăn chay trường, từ ông bà, bố mẹ cho đến chính cô và hai con. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia từ năm 2017, hiện tu tập tại chùa Di Lặc, TP HCM. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nữ ca sĩ cho biết bố cô từ chùa về sum họp gia đình, thăm con cháu.

