Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Ngày 14/1 đánh dấu cột mốc 7 năm ngày cưới của Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas Chaudhary. Nữ ca sĩ đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc sau 7 năm, gia đình nhỏ đã tăng số thành viên từ 2 lên 4, "đủ nếp đủ tẻ" và luôn tràn ngập niềm vui.
"7 năm ngày cưới, 9 năm ngày quen nhau. Ngày nào cũng vui, hạnh phúc và nhẹ nhàng nên cũng chẳng để ý đến thời gian trôi nhanh quá. Cảm ơn ông xã luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời", Võ Hạ Trâm chia sẻ.
Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary cưới vào năm 2019. Ông xã người Ấn Độ hơn Võ Hạ Trâm 12 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Tháng 7/2021, gia đình Võ Hạ Trâm chào đón con đầu lòng, bé Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên ở nhà là Moon. Tháng 10/2024, Võ Hạ Trâm sinh con trai út. Vợ chồng nữ ca sĩ đặt tên cho bé là Chaudhary An Quốc, biệt danh ở nhà là Milo.
Trong một bài chia sẻ với Gia đình & Xã hội, khi được hỏi về việc nhiều mỹ nhân Việt lấy chồng ngoại quốc sẽ gặp khó khăn vì khoảng cách tuổi tác, cách biệt văn hoá, Võ Hạ Trâm cho rằng, với cô sự khác nhau về văn hóa cũng là điều hấp dẫn. Nữ ca sĩ cho biết, cả hai vợ chồng cô xác định sẽ vì nhau mà thay đổi, chọn lọc văn hoá sao cho phù hợp với đối phương. Tất nhiên, đôi khi cũng có hiểu lầm nhưng vợ chồng cô đều cùng nhau nói chuyện thẳng thắn, phân tích tháo gỡ vấn đề vì sự khác biệt văn hóa Việt - Ấn.
"Tôi và chồng tôi đều là người trưởng thành, ông xã sống xa gia đình gần 30 năm nên anh có tư tưởng khá thoáng. Anh có nhiều điểm chung với tôi về tính cách, cách sinh hoạt nên hầu như hai vợ chồng ít tranh cãi", Võ Hạ Trâm chia sẻ.
Nữ ca sĩ cũng từng nhấn mạnh vai trò của ông xã trong hoạt động nghệ thuật của mình: "Vikas mang tới cho tôi đời sống tinh thần bình yên và cân bằng. Do đó, tôi có nhiều năng lượng tích cực và làm nghề tốt hơn. Ông xã cũng giúp tôi có được tâm thế làm việc vì đam mê, không phải lo cơm áo gạo tiền hay chi phí làm các sản phẩm".
Vào đầu năm 2023, khi nữ ca sĩ quyết định thực hiện một dự án âm nhạc tốn kém, Vikas không ngần ngại đầu tư 5 tỷ đồng cho vợ. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, nam doanh nhân còn nhiệt tình tham gia vào quá trình sản xuất MV, hỗ trợ tìm kiếm vũ công, đạo cụ... Sự giúp đỡ này khiến Võ Hạ Trâm vô cùng xúc động.
Từ khi kết hôn, Võ Hạ Trâm thường chia sẻ các video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên về thăm gia đình chồng tại Ấn Độ.
Năm 2025 là năm đầy dấu ấn của Võ Hạ Trâm khi cô tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn của đất nước như: A50, A80, đặc biệt được nhiều khán giả yêu thích khi thể hiện ca khúc gây sốt "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
